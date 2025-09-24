Tko je ljepotica koja je osvojila srce najboljeg talijanskog golmana?

Dok Donnarumma brani boje PSG-a i ubire milijune, Alessia Elefante vodi svoj život daleko od reflektora.
Talijanski nogometni golman Gianluigi Donnarumma privukao je pozornost fotografa na dodjeli Zlatne lopte 2025. godine.3 vijesti o kojima se priča ''zlatni moj dječače...'' Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...'' ''pomislio sam...'' Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio! ''Bila i ostala bomba'' Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Na crveni tepih stigao je sa zaručnicom Allesiom Elefante i sinčićem, a dok je nogometaš nosio klasično crno odijelo, njegova bolja polovica zablistala je u crnoj kombinaciji.
Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 2 Foto: Profimedia
Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 1 Foto: Profimedia
Romansa Gianluigija Donnarumme i Alessije Elefante započela je 2017. godine. Od tada par živi skladnim životom, a Alessia je poznata po tome da ne voli previše medijske reflektore.
Unatoč statusu supruge jedne od najvećih nogometnih zvijezda, rijetko daje intervjue i pažljivo bira što dijeli s javnošću.
Alessia Elefante - 1 Foto: Instagram
Alessia je rođena 25. svibnja 1997. u Napulju. Po zanimanju je dizajnerica interijera, no paralelno gradi i karijeru influencerice na društvenim mrežama, gdje okuplja 121 tisuću pratitelja. Za razliku od mnogih supruga nogometaša, svoj profesionalni život nije stavila u drugi plan – i dalje radi, što je čini posebnom u očima talijanskih medija.
Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 2 Foto: Profimedia
Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 4 Foto: Profimedia
Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 6 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput je osim rođendana imala još jedan veliki razlog za slavlje, sama se pohvalila
U rujnu 2024. par je dobio sina Lea, a samo mjesec dana kasnije Gianluigi je zaprosio Alessiju u romantičnom Parizu.
Prije nekoliko dana slavili su i prvi rođendan svog sinčića.
Iako uz sebe ima jednog od najpoznatijih sportaša svijeta, Alessia se drži podalje od tabloida. Njezin Instagram profil povremeno je i zaključan, a pažnju medija privlači isključivo kroz važne trenutke s Donnarummom. U srpnju 2023. par je čak preživio i provalu u njihov dom u Parizu, no to ih nije spriječilo da nastave uživati u zajedničkom životu.
Alessia Elefante - 9 Foto: Instagram
Alessia Elefante - 5 Foto: Instagram
Galerija 19 19 19 19 19
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je novi holivudski frajer? Dres je zamijenio ulogama kojima plaši publiku
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Što je to imala u ruci? Udovica poginulog nogometaša skupila svu snagu i prošetala crvenim tepihom
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li tko je ova atraktivna dama? Vječni neženja ostavio ju je četiri mjeseca nakon poroda
Pogledaji ovo Celebrity Vedrana Rudan teško je pronašla riječi zbog smrti Nikole Pilića: ''Ne mogu pisati...''