Tko je ljepotica koja je osvojila srce najboljeg talijanskog golmana?

Dok Donnarumma brani boje PSG-a i ubire milijune, Alessia Elefante vodi svoj život daleko od reflektora.

Talijanski nogometni golman Gianluigi Donnarumma privukao je pozornost fotografa na dodjeli Zlatne lopte 2025. godine.

Na crveni tepih stigao je sa zaručnicom Allesiom Elefante i sinčićem, a dok je nogometaš nosio klasično crno odijelo, njegova bolja polovica zablistala je u crnoj kombinaciji.

Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 2 Foto: Profimedia

Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 1 Foto: Profimedia

Romansa Gianluigija Donnarumme i Alessije Elefante započela je 2017. godine. Od tada par živi skladnim životom, a Alessia je poznata po tome da ne voli previše medijske reflektore.

Unatoč statusu supruge jedne od najvećih nogometnih zvijezda, rijetko daje intervjue i pažljivo bira što dijeli s javnošću.

Alessia Elefante - 1 Foto: Instagram

Alessia je rođena 25. svibnja 1997. u Napulju. Po zanimanju je dizajnerica interijera, no paralelno gradi i karijeru influencerice na društvenim mrežama, gdje okuplja 121 tisuću pratitelja. Za razliku od mnogih supruga nogometaša, svoj profesionalni život nije stavila u drugi plan – i dalje radi, što je čini posebnom u očima talijanskih medija.

Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 2 Foto: Profimedia

Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 4 Foto: Profimedia

Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput je osim rođendana imala još jedan veliki razlog za slavlje, sama se pohvalila

U rujnu 2024. par je dobio sina Lea, a samo mjesec dana kasnije Gianluigi je zaprosio Alessiju u romantičnom Parizu.

Prije nekoliko dana slavili su i prvi rođendan svog sinčića.

Iako uz sebe ima jednog od najpoznatijih sportaša svijeta, Alessia se drži podalje od tabloida. Njezin Instagram profil povremeno je i zaključan, a pažnju medija privlači isključivo kroz važne trenutke s Donnarummom. U srpnju 2023. par je čak preživio i provalu u njihov dom u Parizu, no to ih nije spriječilo da nastave uživati u zajedničkom životu.

Alessia Elefante - 9 Foto: Instagram

Alessia Elefante - 5 Foto: Instagram

Galerija 19 19 19 19 19

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je novi holivudski frajer? Dres je zamijenio ulogama kojima plaši publiku

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Što je to imala u ruci? Udovica poginulog nogometaša skupila svu snagu i prošetala crvenim tepihom

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li tko je ova atraktivna dama? Vječni neženja ostavio ju je četiri mjeseca nakon poroda

Pogledaji ovo Celebrity Vedrana Rudan teško je pronašla riječi zbog smrti Nikole Pilića: ''Ne mogu pisati...''