Vedrana Rudan teško je pronašla riječi zbog smrti Nikole Pilića: ''Ne mogu pisati...''

Vedrana Rudan na društvenim mrežama posvetila je nekoliko riječi preminulom izborniku i tenisaču Nikoli Piliću.
Smrt Nikole Pilića, izbornik koji je Hrvatsku 2005. godine doveo do titule u Davis Cupu te po mnogima najzaslužniji čovjek za Wimbledon Gorana Ivaniševića 2001. godine, rastužila je brojne Hrvate.3 vijesti o kojima se priča ''pomislio sam...'' Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio! ''zlatni moj dječače...'' Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...'' kakva fešta je to bila! Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Više pročitajte OVDJE.
Nikola i Mija Pilić - 6 Foto: R.Z./ATAImages
Zbog njegovog odlaska shrvana je i Vedrana Rudan koja je u objavi na društvenim mrežama otkrila da su bili prijatelji.
Vedrana Rudan Foto: Neja Markicevic/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
''Umro je Nikola Pilić, svjetski čovjek i veliki prijatelj moga muža i moj. On i njegova Mija bili su jedna duša u dva tijela. Nisam u stanju pisati danas. Zato ću objaviti stari tekst o njihovoj ljubavi kojoj smrt nije učinila ništa'', napisala je na Facebooku.
Pilić je iza sebe je ostavio dvoje djece i suprugu Miju Adamović, poznatu srpsku glumicu, s kojom je bio više od 50 godina.
Galerija 15 15 15 15 15
Nikola i Mija Pilić - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Prvi put je vidimo nakon poroda! Prija na posebnoj fešti raznježila sve gestom prema baki
Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tijesan grudnjak jedva je obuzdao bujne obline folkerice koju regija jako voli
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda starija kći našeg političkog para? Iza mlade ljepotice stoje impresivna postignuća