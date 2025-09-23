Vedrana Rudan teško je pronašla riječi zbog smrti Nikole Pilića: ''Ne mogu pisati...''

Vedrana Rudan na društvenim mrežama posvetila je nekoliko riječi preminulom izborniku i tenisaču Nikoli Piliću.

Smrt Nikole Pilića, izbornik koji je Hrvatsku 2005. godine doveo do titule u Davis Cupu te po mnogima najzaslužniji čovjek za Wimbledon Gorana Ivaniševića 2001. godine, rastužila je brojne Hrvate.

Zbog njegovog odlaska shrvana je i Vedrana Rudan koja je u objavi na društvenim mrežama otkrila da su bili prijatelji.

''Umro je Nikola Pilić, svjetski čovjek i veliki prijatelj moga muža i moj. On i njegova Mija bili su jedna duša u dva tijela. Nisam u stanju pisati danas. Zato ću objaviti stari tekst o njihovoj ljubavi kojoj smrt nije učinila ništa'', napisala je na Facebooku.

Pilić je iza sebe je ostavio dvoje djece i suprugu Miju Adamović, poznatu srpsku glumicu, s kojom je bio više od 50 godina.

