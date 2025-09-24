Najbolji hrvatski tamburaši podijelili pretužan video s ispraćaja kolege...

Najbolji hrvatski tamburaši podijelili su tužan video sa sprovoda Mirka Gašparovića Mirke.

Proteklog vikenda javnost je potresla smrt jednog od zaštitnih lica ansambla Najbolji hrvatski tamburaši, Mirka Gašparovića Mirke, koji je iznenada preminuo u dobi od 63 godine.

Posljednji ispraćaj jednog od najpoznatijih hrvatskih tamburaških glazbenika održan je na mjesnom groblju u Štitaru.

Najbolji hrvatski tamburaši Foto: Damir Krajac / CROPIX

Sprovod Mirka Gašparovića Mirke - 2 Foto: Cibalia.info/Facebook screenshot

Na sprovodu su se okupili deseci Mirkovih kolega s tamburicama koji su ga ispratili na posljednji počinak uz ''Pjesmu rastanka'', a dirljivi video podijelili su njegovi kolege na Facebooku.

Sprovod Mirka Gašparovića Mirke - 3 Foto: Cibalia.info/Facebook screenshot

''Iskreno zahvaljujemo svim kolegama tamburašima koji su zvukom svojih tambura učinili rastanak s našim Mirkom onakvim kakav je bio - tužan, dostojanstven, duboko emotivan, jedinstven, tamburaški!

Hvala i svim dragim prijateljima koji su iz daleka došli uputiti mu posljednji pozdrav! Zajednički još jednom iskazujemo sućut njegovoj obitelji, rodbini i svim ožalošćenim prijateljima! A ti, dragi Mirka, uštimaj nebesku tamburu i čekaj nas u miru i spokoju, znaš da ćemo jednog dana svi opet biti zajedno. Stanka, Mata, Pišta, Denis, Kruno'', napisali su.

Gašparović je svirao u ansamblu od samog početka dok je još djelovao pod imenom Zlatni dukati, a samo dan prije preranog odlaska svirao je sa svojim kolegama na nastupu u sklopu Vinkovačkih jeseni.

Mirka Gašparović Foto: Najbolji hrvatski tamburaši/Facebook

Najbolji hrvatski tamburaši - 1 Foto: Damir Krajac / CROPIX

