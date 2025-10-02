Ovako to izgleda kad Veljko Srića Novoj TV uputi čestitku za rođendan!

Na društvenim mrežama fanove je nasmijao video Filipa Juričića koji je na proslavi 25 godina Nove TV uskočio u ulogu Veljka Sriće.

Nova TV slavi 25 godina postojanja u društvu partnera i suradnika.

U velikom studijskom prostoru održala se svečanost uz jedinstveni show uživo te izvedbe brojnih poznatih glazbenika i omiljenih TV lica, a moto proslave glasi: "Nova TV je svijet koji volimo".

25 godina Nove TV Foto: Nova TV

Tim povodom okupila se i ekipa serije ''U dobru i zlu'' koja je putem društvenih mreža Novoj TV poželjela sve najbolje, a u ulogu Veljka Sriće uskočio je i glumac Filip Juričić.

''Veljko Srića ne voli novinare...'', pisalo je u šaljivom opisu.

Kako je izgledao crveni tepih, pogledajte OVDJE.

Veljko Srića (Filip Juričić) Foto: Nova TV

Iva Mihalić, Filip Juričić i Mirna Medaković Stepinac Foto: Nova TV

Katarina Baban i Lena Medar za najljepšu večer u godini odjenule su najglamuroznije haljine, fotografiju pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Juričić na Novoj TV glumi već dugi niz godina, a njegovih uloga prisjetite se OVDJE.

