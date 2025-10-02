Zsa Zsa emotivno o teškom razdoblju iza nje: ''Godinama sam potiskivala samu sebe''

Iza nje su velike odluke, nove navike, a i jedan Antonio, koji joj je najveći oslonac u životu. Zašto glazbu sada gleda drugim očima te kako joj izgleda nova svakodnevica, Zsa Zsa je otkrila u emotivnom razgovoru s našim Dinom Stošićem za IN magazin.

Nakon godine pune lomova, suza i velikih promjena, Zsa Zsa danas diše punim plućima. Oslobodila se svega što ju je sputavalo i pronašla svoj novi početak, u glazbi, ali i u sebi.

''Ja sam godinama potiskivala pravu sebe, zna jako puno pjevača na hrvatskoj sceni, a i u svijetu da je jako teško ostati svoj u industriji koja ždere, koja samo želi novac, koja samo želi ono iz tebe izvući što više moguće može za sebe, a ne za tebe, to jest za mene'', započela je Zsa Zsa svoju priču.

Put do slobode i unutarnjeg mira nije bio jednostavan, bio je to put pun preispitivanja, otpuštanja i hrabrosti da bude ona prava. No vjeru u jedno nije izgubila.

''Puno puta kada otpustimo stvari koje nas je strah otpustiti tek onda vidimo koliko možemo i koliko smo sposobni i tek onda prodišemo. Tak da, prošla godina i sve prethodne su bile poprilično teške. Svi znamo kakvi su ljudi, nažalost, ali ja još uvijek vjerujem da ima dobrih ljudi na ovom svijetu''.

Upravo krize, koliko god bolne bile, često se pretvore u najveće darove. To najbolje zna i sama pjevačica.

''Osjećam se vođeno, osjećam se najsretnije ikad, nakon što sam se osjećala najizpraznije ikad. Nakon što sam doslovno zamrzila pjevati i nisam htjela više radit ovo što radim cijeli život, a meni bez toga jednostavno, moj život nije moj život. Tako da, trebao mi je jedan period da se vratim samoj sebi, na početne postavke''.



Danas je njezina glazba dublja, intimnija i povezana s vjerom, ljubavlju i mirom.



''Svoju sreću i mir nalazim i dalje pjevajući, ali pjevajući Onom koji mi je i dao taj glas. Tako da, evo, mic po mic, koliko god ti prekidi bole, uvijek su tu poslani od gore zapravo da rastemo i da ispunimo svoju svrhu, ja to tako gledam''.

Kada se glasnice odmaraju, svoju snagu pronalazi u novom ispušnom ventilu.

''Počela sam čak džogirati i pitala me frendica jedna kao: 'kaj s tobom ne valja, zašto džogiraš?'. A meni je, pa istina da, to trčanje izlaz iz svih stresova i spojiš se sa prirodom, spojiš se sa Bogom, spojiš se sa samim sobom''.



Kroz sve životne mijene, njezin najveći oslonac ostaje Antonio. Njih dvoje dijele ljubav koja raste iz dana u dan, ispunjena sitnicama i potporom.



''Moj Antonio i ja smo kao Lolek i Bolek. Mi smo stalno skupa, ja bez njega ne bih mogla funkcionirat, hvala dragom Bogu da mi ga je poslao jer nemam deset ruku, onda on uskače''.

Njezin partner spontanim gestama i jednostavnim idejama pretvara običan dan u nezaboravan trenutak. Put u Veneciju dogovorili su noć prije.



''Ja sam bila užasno u nekoj fazi, neću se razbacivati s riječima, ali ono depresijica neka. I on je rekao 'idemo u Veneciju', a Venecija je ono kao romantična... Bilo je preledeno u 11. mjesecu, ali bilo je najljepše ikad'', priča Zsa Zsa.

Njihovi spojevi daleko su od glamura, a oboje uživaju u skromnim trenucima.

''Dejtovi su vrlo jednostavni uvijek bili. Mi bi si kupili hamburgere i jeli bi to na parkingu i slušali muziku i pisali pjesme''.

Zajedno grade svoje prvo gnijezdo, ali ne žure se useliti jer to će odrediti srce, a ne datum u kalendaru.

''On će čekati pravi trenutak, kad bude vrijeme za to''.



Nakon svega, Zsa Zsa danas živi najiskreniju verziju sebe. Iz tame je pronašla svjetlo, iz boli snagu, a u ljubavi mir. Danas njezine pjesme nisu samo glazba, već svjedočanstvo da, kad vjeruješ, život uvijek napiše ljepšu melodiju.

