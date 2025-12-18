Emocije, vjera i ljubav: Sestre Husar proslavile 30 godina karijere!

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Ivana i Marija Husar priredile su publici večer ispunjenu emocijama. Na pozornici su se prožimali život, glazba i duhovna snaga koja ih prati kroz desetljeća. Tamo je bio i naš Dino Stošić, kojemu su poznate sestre otkrile kako je na sve reagirala majka, koji im je trenutak obilježio ovaj koncert i što o svemu kažu njihove kolegice i prijateljice.

Tri desetljeća glazbe sestara Husar stala su u večer ispunjenu zahvalnošću. Ivana i Marija povele su okupljene na trosatno glazbeno putovanje – od dječjeg zbora, preko Divasica, pa sve do duhovne glazbe koju danas istinski žive. Emocije su bile na vrhuncu već na samom početku koncerta.

''Pjesma kojom smo otvorile koncert, Ave Maria od Arcadelta, bila je prva pjesma koju smo Marija i ja naučile u zboru Zvjezdice. Tada smo se nekako zaljubile i u klasičnu glazbu. Mislim da u našoj glazbi i danas ima jako puno te klasične glazbe u temeljima'', govori Ivana Husar Mlinac.

U prvim redovima sjedila je njihova majka, čije su oči govorile više od riječi. Večer je nosila i jednu nevidljivu prisutnost – onih koji su zauvijek utisnuti u srca, među kojima je i njihov otac Franjo.

''Mama je večeras najponosnija mama na svijetu, čak je bila i isto obučena kao mi. Ali i ona je imala svoj poseban trenutak na pjesmi Princeza. Vjerujem da je ponosna i sretna što je doživjela ovaj večerašnji koncert. Naš dragi tata, koji bi večeras bio presretan da je bio s nama – bio je s nama…'' rekla je Marija Husar Rimac.

Sestre Husar na pozornici je podržala i njihova ''treća sestra'' – Nina Badrić.

''Treća sestra, da – treća sestra Badrić Husar. Mi se zapravo tako i osjećamo sve tri, od prvog trenutka, od našeg odrastanja. Velika je privilegija imati uz sebe ljude s kojima si odrastao i koje pratiš kroz sve faze života.''

Mnogi su se na trenutak vratili u slatke dvijetisućite, kada je domaćom pop scenom žarila grupa Divas.

''Ganuta sam, cijelo jutro sam bila uzbuđena, kao da ponovno imamo taj koncert. Imamo nastup, naravno, opet, i sve je isto kao i prije. Uživam, volim naš zvuk, volim našu harmoniju. To je baš poseban osjećaj za mene'', kaže Maja Vučić.

Danas put poznatih sestara ide mnogo dublje, a u tome ih podržavaju i one koje su s njima dijelile pozornicu nekada.

''To je bio logičan slijed cijele priče jer smo i mi zapravo odrasle uz takvu glazbu. Drago mi je što su one u tome pronašle zadovoljstvo, sreću i inspiraciju, jer je to glazba koja, ako je živiš, zaista istinski ispunjuje'', dodaje Martina Štritof Pongrac.

Iako ispunjena radošću, večer je nosila i jednu tihu sjenu gubitka.

''Prvi popis koji smo slagale morale smo staviti sa strane i krenuti ispočetka jer smo ostale bez našeg dragog Matije Dedića, koji je trebao biti gost večeras i koji večeras ima posebno mjesto na našem koncertu'', zaključuje Marija.

Ovaj koncert bio je podsjetnik da vrijeme prolazi, a ono najvažnije ostaje – vjera, obitelj, prijateljstvo i glazba koja se rađa iznutra. A kada se pjeva srcem, pjesme ne završavaju na pozornici, već nastavljaju svoj put u srcima i dušama onih koji ih vole.

