Splitska influencerica doživjela neugodno iskustvo: "Opljačkali su me u Amsterdamu"

Ela Jerković otkrila je kako je opljačkana za vrijeme boravka u Amsterdamu.

Hrvatska influencerica Ela Jerković doživjela je neugodno iskustvo za vrijeme svog boravka u Nizozemskoj.

Kako je otkrila na svojim društvenim mrežama, u Amsterdamu su joj iz unajmljenog automobila ukradene stvari, među kojima su i putovnica i materijali za vlogmas kojeg je planirala montirati i objaviti.

"Nažalost, vlogmas neće izaći danas jer su me opljačkali u Amsterdamu", poručila je Ela, dodavši kako će i idući vlogmasi kasniti te da je posjetila hrvatsku ambasadu u Amsterdamu zbog otuđenog dokumenta.

Na pitanje zašto je u Amsterdam išla automobilom, objasnila je kako ga je unajmila zbog kasnijeg puta u Rotterdamu.

"Rentala sam auto na aerodromu jer sam morala imati prijevoz za Rotterdam pa mi je bilo jednostavnije uzeti auto i usput posjetiti grad", odgovorila im je Ela, dodavši kako nije očekivala kako bi joj se ovo moglo dogoditi u Europi.

Dosad je objavila osam vlogmasa, a među njima je bio i onaj s koncerta Drakea u Londonu, posjeta baki, pečenja kolača i posjeta božićnom selu.

Nedavno je objavila kako je izgledala prije operacija, što možete pogledati OVDJE.

