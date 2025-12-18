Splitska influencerica doživjela neugodno iskustvo: "Opljačkali su me u Amsterdamu"

Ela Jerković otkrila je kako je opljačkana za vrijeme boravka u Amsterdamu.
Hrvatska influencerica Ela Jerković doživjela je neugodno iskustvo za vrijeme svog boravka u Nizozemskoj.3 vijesti o kojima se priča posebna večer Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom snažne emocije Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život ''Izopćenik si ako...'' Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
Kako je otkrila na svojim društvenim mrežama, u Amsterdamu su joj iz unajmljenog automobila ukradene stvari, među kojima su i putovnica i materijali za vlogmas kojeg je planirala montirati i objaviti.
Galerija 21 21 21 21 21
Ela Jerković Foto: Instagram
Ela Jerković - 12 Foto: Instagram
Ela Jerković - 3 Foto: Instagram
"Nažalost, vlogmas neće izaći danas jer su me opljačkali u Amsterdamu", poručila je Ela, dodavši kako će i idući vlogmasi kasniti te da je posjetila hrvatsku ambasadu u Amsterdamu zbog otuđenog dokumenta.
Na pitanje zašto je u Amsterdam išla automobilom, objasnila je kako ga je unajmila zbog kasnijeg puta u Rotterdamu.
Ela Jerković - 9 Foto: Instagram
Ela Jerković Foto: Instagram
Ela Jerković - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovu pjesmu slušate svakog Božića, ali malo se govori o tragičnoj sudbini njezine autorice
"Rentala sam auto na aerodromu jer sam morala imati prijevoz za Rotterdam pa mi je bilo jednostavnije uzeti auto i usput posjetiti grad", odgovorila im je Ela, dodavši kako nije očekivala kako bi joj se ovo moglo dogoditi u Europi.
Dosad je objavila osam vlogmasa, a među njima je bio i onaj s koncerta Drakea u Londonu, posjeta baki, pečenja kolača i posjeta božićnom selu.
Nedavno je objavila kako je izgledala prije operacija, što možete pogledati OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Amerikanca koji obnavlja kuću u Hrvatskoj dočekalo iznenađenje: "Nisam mislio da je moguće!"
Pogledaji ovo Celebrity Javila se žena s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet, otkrila što se stvarno dogodilo