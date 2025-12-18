Kako je Startaj Hrvatska promijenio živote poduzetnika? ''To nam je bio san otkad smo počeli''

U 6. sezoni projekta Startaj Hrvatska predstavljeno je osam novih poduzetničkih priča kandidata koji su svoju ideju odlučili pretvoriti u primamljiv proizvod. Da je nakon emitiranja njihove priče u projektu bilo suza, ali i brojnih poziva – čak i iz inozemstva – zbog kojih telefoni nisu prestajali zvoniti, otkrili su našoj Matei Slogar.

Da projekt Startaj Hrvatska mijenja živote hrvatskih poduzetnika, najbolje svjedoče sami kandidati koji, priznaju, nisu očekivali toliku količinu reakcija nakon što je njihov proizvod predstavljen u emisiji. Martina iz Zadra, koja stoji iza kreme Derma Support, i dalje je pod snažnim dojmom.

''Već tijekom emitiranja emisije počele su stizati poruke i pozivi – ljudi iz Hrvatske, BiH, Austrije, Njemačke, Slovenije. To me potpuno iznenadilo. Danima mi zvoni mobitel, stižu mailovi i poruke na društvenim mrežama, ne znamo gdje ćemo prije.''

I Nikolina Perša, koja se predstavlja svojim brendom Smočnica i energetskim pločicama, dobila je pozive od gotovo svih ljudi koje je ikad upoznala – šali se.

''Zvali su mene i članove obitelji, a sve je bilo pozitivno i prepuno pohvala. Mislim da u Dalmaciji puno bolje prolazi verzija s medom, bademima i lješnjacima, dok je u kontinentalnom dijelu popularnija veganska pločica s datuljama.''

S reakcijama nakon emitiranja zadovoljni su i bračni par Želinski.

''Nutkat se stvarno troši, a nedavno smo dobili i komentar da se jede kao preljev na sladoled – ali najviše žlicom. Ljudi nam otkrivaju različite načine konzumacije i mi smo prezadovoljni.''

Ponosni na sve što su napravili su i brat i sestra iz OPG-a Habada. Za njihove lješnjake sada se zna diljem Hrvatske.

''Gledali smo emisiju obiteljski i bilo je jako puno emocija. Stvarno smo se maksimalno potrudili i iskoristili svu pomoć koja nam se pružila.''

Pomoć od strane SPAR-a mnogo znači i ocu i kćeri iz Velike Gorice, čije bučine sjemenke Choco sada napokon sjaje punim sjajem.

''To nam je bio san otkad smo počeli proizvoditi – da budemo barem negdje vidljivi i da netko zna za naše proizvode. I to se sada ostvarilo zahvaljujući Sparu.''

Na policama INTERSPAR hipermarketa i odabranih SPAR supermarketa u 6. sezoni zasjali su i Cookie Box, niskokalorične sode Mist te tri proizvoda pod nazivom Plan Bee, iza kojih stoji pčelar.

''Puno ljudi je bilo oduševljeno medom, pričom i našim projektom za očuvanje pčela. Sve je bilo vrlo pozitivno. Isplatilo se jer smo dobili puno promocije i televizijskog prostora, a mnogo ljudi je radilo na našem proizvodu zajedno s nama.''

''Najviše reakcija dobila sam tijekom promocija u SPAR trgovinama koje su prošle odlično. Koji okus kupci najviše vole? Rekla bih – klasika: čokolada i lješnjaci.''

Tomislav, koji stoji iza brenda Mist, zahvaljujući pozitivnim reakcijama dobio je još jednu potvrdu da u poduzetništvu ide u dobrom smjeru.

''Stvarno vjerujem da se danas sve više pazi na to što se jede i pije, koliko ima šećera i kalorija, a ljudi i dalje vole piti gazirana pića.''

Sve ono što su prošli do isporuke količina proizvoda Sparu – koliko je bilo napeto u proizvodnji te koje su bile najteže, ali i najljepše situacije – otkrili su Miji Kovačić u ovotjednoj epizodi projekta Startaj Hrvatska, koju ne propustite pratiti u nedjelju.

