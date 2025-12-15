Svojim talentima šokiraju i inspiriraju: Lara i braća iz Armenije stižu na finale Supertalenta u Areni!

Put do poZOrnice Arene Zagreb bio je sve samo ne lak, ali snovi su nadohvat ruke. Lara Crnjac i braća Vardanyan iz Armenije novi su finalisti Supertalenta. Našem Dini Stošiću otkrili su što planiraju za završnicu, tko im daje snagu i što bi napravili s glavnom nagradom. Uživajte u minutama punim adrenalina.

Spektakularno finale Supertalenta u Areni Zagreb doživjet će Lara Crnjac i Vardanyan Brothers koji su svoju ulaznicu u završnicu osigurali nakon drugog polufinala. Emocija nije nedostajalo...

''Vrlo smo sretni što smo finalisti, ali bilo je vrlo napeto jer je bilo stresno. Ipak, sve ide jako dobro i jako smo sretni'', izjavila su braća.

''Odlično je, to je najveća stvar što mogu danas ponesti'', izjavila je Lara Crnjac.

Lara Crnjac Foto: In Magazin

Svoj su uspjeh gradili korak po korak. Braća iz Armenije godinama su brusili svaki korak, a žiri je sa strepnjom pratio njihove akrobacije.

Lara je doživjela tešku ozljedu u Rusiji, no to joj nije uništilo snove. Sada leti, kako kaže, a njezin nastup osvojio je sve.

Komentar žirija dao joj je inspiraciju za polufinalni nastup... A što možemo očekivati od finalnog nastupa?

''Možete očekivati nešto novo i za vas i za mene. Nema puno vremena tak da trebam se spremati'', rekla je.

''Već smo o tome razgovarali moj brat i ja. Imamo dobre ideje za finale, želimo napraviti nešto novo i drugačije. Mislim da će to biti vrlo zanimljiv nastup. Da'', ne otkrivaju braća puno.

Supertalent 3 - 4 Foto: In Magazin

Lari je majka pomogla oko kišobrana koji je koristila na nastupu, dok je majka braće iz Armenije često strahovala jer je njihov talent iznimno opasan. No oni najveću snagu imaju jedan u drugome pa su gradili i rekvizit za polufinale.

''Podržavamo jedan drugoga jer je to jako važno. Razumijemo se kada je riječ o izvođenju trikova i odabiru kostima. Pružamo si međusobnu podršku. Ponekad on kaže: ''Ja sam vatra, a ti si poput vode'', znate, tako nekako'', kažu.

Supertalent 3 - 2 Foto: In Magazin

A ako osvoji glavnu nagradu, Lara već zna kako će je iskoristiti

''Ti moji gležnjevi još nisu okej tako da neka rehabilitacija na Maldivima sto posto...'', kaže Lara.

Žiri Supertalenta oduševljen je talentima i pričama ovih finalista, a spektakularnu atmosferu velike završnice ne propustite i vi u nedjelju, 21. prosinca u Areni Zagreb.

