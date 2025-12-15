Tko nas je sve napustio u 2025.? Popis zvijezda koju su ostavile dubok trag u svijetu filma, mode i glazbe

U godini na izmaku napustila su nas velika holivudska imena koja su ostavila neizbrisiv trag u svijetu showbusinessa. Među njima su poznati talijanski dizajner Giorgio Armani te velike glumačke ikone Robert Redford i Diane Keaton. Od kojih smo se sve zvijezda oprostili u ovoj godini, saznajte u prilogu naše Matee Slogar za IN magazin.

2025. bila je godina u kojoj su nas napustile neke velike svjetske zvijezde s A liste poput Diane Keaton, Genea Hackmana, Ozzyja Osbournea i Georgea Armanija.



Vječni modni dizajner Giorgio Armani, sinonim za moderni talijanski stil i profinjenost, preminuo je u rujnu ove godine. Imao je 91 godinu. Već je neko vrijeme bio bolestan te je bio prisiljen odustati od revija na Tjednu muške mode u Milanu u lipnju, što je bilo prvi put u njegovoj karijeri da je propustio jedan od svojih modnih događaja. Armani je spojio svoju virtuoznost i njuh za biznis te vodio tvrtku koja je na godinu ostvarivala promet od oko 2 cijela 3 milijarde eura.

Giorgio Armani u Dubrovniku, 2009. godina Foto: Admir Buljubasic / CROPIX

2025. bila je posljednja godina i u životu američke glumačke dive i dobitnice Oscara - Diane Keaton. Keaton je preminula prije dva mjeseca u Kaliforniji u 79. godini života. Ostavila je dubok trag, glumeći u mnoštvu poznatih filmskih uradaka, a od nje su se oprostili brojni prijatelji, među kojima Woody Allen, Jane Fonda, Keanu Reeves, Robert De Niro i Meryl Streep.

''Ne razmišljam o svojoj filmskoj ostavštini. Samo sam sretna što sam uopće ovdje, na bilo koji način. Jednostavno sam sretna. Ne vidim sebe ni na koji drugi način osim toga'', izjavila je Diane jednom prilikom.

Zvijezde umrli - 1 Foto: In Magazin

Filmska industrija ove godine pretrpjela je gubitke velikih imena i poput redatelja Davida Lyncha, glumaca Roberta Redforda i Genea Hackmana. Oskarovac Gene Hackman i njegova supruga Betsy pronađeni su mrtvi u svojem domu u Novom Meksiku krajem veljače. Hackman je bio jedan od najcjenjenijih u industriji, čak 5 puta nominiran za Oscar, od kojih je osvojio dva te brojne Zlatne globuse i nagrade BAFTA. Živio je svoj san.

''To je izmišljeni svijet i, kao što kažem, to je ono što sam želio raditi kao dijete. I ostvario sam mnoge svoje snove'', jedna je od Hackmanovih izjava.



Dubok pečat u filmskoj industriji i bogatu ostavštinu za buduće naraštaje ostavio je i legendarni Robert Redford, koji je više od stoljeća bio sinonim za karizmu i talent. Redatelj, dobitnik Oscara i osnivač Sun Dance Festivala, preminuo je u 90-oj godini, u svojem domu u saveznoj državi Uti, u snu.

''Mislim da umjetnici i umjetnost imaju moć promijeniti stvari'', izjavio je jednom Robert Redford.



Umjestnik je bio i Ozzy Osbourne, frontmen Black Sabbatha, koji je u 2025. zauvijek sklopio oči. Velik ispraćaj održan je u njegovu rodnom Birminghamu, gdje su mu obožavatelji odali počast. Ozzy je preminuo u dobi od 76 godina i za osobom ostavio mnoge neutješne obožavatelje.

Ozzy Osbourne Foto: Afp

Gubitci u 2025. bili su brojni, a ostavština svih ovih zvijezda živjet će i dalje - kroz njihovu glazbu, filmove i odjeću. Jer iako njih više nema, teško da će još dugo biti zaboravljeni.

