Uhićen sin tragično preminulog redatelja, sumnja se da je ubio roditelje?

Par je pronađen mrtav u svom domu, a njihov sin uhićen je zbog sumnje na dvostruko ubojstvo.

Svijet je potresla vijest o tragičnoj smrti legendarnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Reiner, koji su pronađeni mrtvi u svom domu.

Zbog sumnje da je na smrt izbo svoje roditelje uhićen je njihov sin Nick Reiner, potvrdili su iz Ureda šerifa okruga Los Angeles, piše Page Six.

Nick se trenutačno nalazi u pritvoru, a jamčevina mu je određena na 4 milijuna dolara (oko 3,7 milijuna eura). Nicka se prema pisanju stranih mediija tereti za dvostruko ubojstvo.

Inače, poznato je da Nick ima burnu prošlost

Pozivi vezani za tragediju prvi su stigli u Vatrogasnu službu Los Angelesa oko 15:30 u nedjelju, 14. prosinca. Prvi hitni službenici koji su stigli u dom izjavili su da su pronašli mrtvog muškarca i ženu – a žrtve su kasnije identificirane kao Rob i Michele.

Par je u obiteljskom domu pronašla njihova kći Romy.

Tko je bio redatelj koji je pronađen mrtav sa suprugom u njihovoj kući?

