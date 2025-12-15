To je on?! Glumac iz čuvene serije imao je čak 172 kilograma, a sada se prepolovio!

Nekada prepoznatljiv po svojoj krupnoj građi, glumac Billy Gardell danas je gotovo neprepoznatljiv nakon impresivnog gubitka velike količine kilograma koji je u potpunosti promijenio njegov izgled i život.

Glumac Billy Gardell, zvijezda serije ''Mike & Molly'', bio je potpuno neprepoznatljiv kada se ovaj tjedan pojavio u Los Angelesu nakon što je izgubio oko 77 kilograma.

Kilograme je izgubio nakon što je 2021. godine podvrgnut operaciji želučane premosnice, nakon dugogodišnje borbe s dijabetesom tipa 2 i u razdoblju kada je težio čak 172 kilograma.

Sada, s novim vitkim izgledom, 56-godišnjak je viđen u modernoj kombinaciji dok je uživao u sunčanoj šetnji sa suprugom Patty.

Rijetko pojavljivanje uslijedilo je nakon Gardellova iskrenog intervjua u kojem je priznao da mu je operacija želučane premosnice, kojoj se podvrgnuo prije četiri godine, spasila život, kako je prenio People.

Gardell je rekao da je prekretnica nastupila tijekom pandemije COVID-a: ''Kad je došao prvi val i kad su objavili popis rizičnih skupina, imao sam sve. Prekomjerna težina, apneja u snu, pušač, dijabetes tipa 2, astma… Bila je to savršena oluja. Između loših krvnih nalaza, rasta krvnog tlaka, dijabetesa tipa 2 i COVID-a – bilo je to dovoljno da me prestravi i natjera da kažem: ‘Pa makar pakao smrznuo, moram nešto promijeniti.’''

Glumac kaže da mu je promjena uvelike poboljšala zdravstveno stanje.

''Moj dijabetes je nestao. Osjećam se snažno. Imam energije. Gubitak kilograma spasio mi je život.'''

Danas slijedi discipliniranu rutinu koja uključuje doručak sa sendvičem od puretine, poslijepodne svježi sir i voće, te laganu večeru bez pržene i slatke hrane. Svakodnevno pije oko 2,2 litre vode, uzima multivitamine, dodatak ribljeg ulja i probiotik te vježba tri do četiri puta tjedno.

Povremeno si priušti cheat meal poput rođendanske torte ili jedne kriške pizze.

Gardell je 17. srpnja 2021. godine podvrgnut barijatrijskoj operaciji, ali ističe da je gubitak težine proizašao iz potpune promjene u načinu na koji razmišlja o hrani.

''Hrana je gorivo. Nije nagrada, nije utjeha, nije lijek. Morao sam se riješiti emocionalnog odnosa prema hrani.''

Gubitak kilograma promijenio mu je svakodnevni život i ojačao obiteljske veze.

''Sada mogu sjediti na srednjem sjedalu u avionu. Mogu ući u trgovinu i kupiti majicu s police.''

Jedno vrijeme njegova težina nije mu predstavljala prepreku. Godine 2010. dobio je glavnu ulogu uz Melissu McCarthy u hit CBS-ovom sitcomu ''Mike & Molly''.

Serija, koja prati par koji se upozna na sastanku Anonimnih prejedatelja, emitirala se šest sezona i, kako Gardell kaže, promijenila mu život.

Tri godine kasnije ostvario je dodatni TV uspjeh u humorističnoj seriji ''Bob Hearts Abishola'', o muškarcu koji se zaljubljuje u medicinsku sestru dok se oporavlja od srčanog udara.

No s vremenom su se pojavili ozbiljni zdravstveni problemi.

''Postao sam toliko velik i nepokretan da me boljelo ustati'', priznao je.

Počeo se brinuti hoće li u budućnosti moći biti uz suprugu Patty i sina Willa (22).

Dvaput se konzultirao s liječnikom oko operacije mršavljenja, ali je oba puta odustao od straha, sve dok ga zdravstveni problemi povezani s COVID-om nisu natjerali da donese odluku.

Billy Gardell rođen je 20. kolovoza 1969. u Pittsburghu, savezna država Pennsylvania, a odrastao je u radničkoj obitelji obilježenoj čestim promjenama i izazovima. Nakon razvoda roditelja, već je kao tinejdžer morao rano preuzeti odgovornost i pomagati u uzdržavanju obitelji. Upravo u tom razdoblju počeo je razvijati složen odnos prema hrani, koji će kasnije igrati važnu ulogu u njegovu životu, ali i karijeri.

Sa samo 17 godina napustio je obiteljski dom kako bi slijedio svoj san – postati stand-up komičar. Počeci su bili teški: radio je razne poslove, uključujući i posao čistača u komičarskom klubu, samo kako bi imao priliku nastupati. Humor mu je postao način preživljavanja, ali i sredstvo za nošenje s nesigurnostima, strahovima i životnim pritiscima.

Nakon što je s 17 godina napustio dom kako bi ostvario san o karijeri stand-up komičara, počeo je liječiti svoje emocije i strahove hranom. Hranu je koristio i za proslavu uspjeha. Godinama se borio s tzv. jo-jo dijetama, otkrivši da je probao sve, od prehrane s malo ugljikohidrata do keto dijete i povremenog posta.

''I usput, sve to funkcionira – ali ja se nisam mogao držati nijedne. Stalno sam se vrtio u krug'', dodao je.

Tijekom 1990-ih i ranih 2000-ih Gardell je postupno gradio ime u svijetu stand-up komedije. Njegov stil bio je topao, samoironičan i izrazito ljudski – često je govorio o vlastitim slabostima, pretilosti, obiteljskom životu i svakodnevnim borbama običnog čovjeka. Upravo ta autentičnost učinila ga je prepoznatljivim publici.

Sa suprugom Patty u braku je od 2001. godine.

