Meri Goldašić odabrala planinu u susjedstvu za bijeg od stvarnosti, pridružila joj se poznata Hrvatica

Meri Goldašić pokazala zimski glamur na Jahorini, a u snježnim radostima pridružila joj se i Andrea Trgovčević.

Influenserica Meri Goldašić ovih je dana pobjegla od gradske vreve i uživa u zimskom ugođaju na predivnoj Jahorini.

Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija koje prikazuju kako maksimalno koristi svaki trenutak na planini – od druženja na snijegu, skijanja i snowboardanja do večernjih izlazaka u glamuroznim izdanjima.

Meri Goldašić - 6 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Tijekom boravka na popularnom skijalištu, Meri se družila i s poznatom influensericom Andreom Trgovčević, ujedno i suprugom Kristijana Iličića, a zajedno su uživale u sunčanim popodnevima na terasi, kao i u večernjim partijima uz čašu pića.

Meri Goldašić - 3 Foto: Meri Goldašić/Instagram

U jednoj objavi pozirala je u raskošnom krznenom kaputu s čašom šampanjca u ruci, dok je u drugoj pokazala svoje vještine na snowboardu u stylish zimskom odijelu u maslinasto-ljubičastim tonovima.

Meri Goldašić - 1 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Zimski bijeg na Jahorinu očito joj je dobrodošao pred kraj godine, a sudeći po osmijehu na licu – uživa u svakom trenutku.

Meri je nedavno objavila popis svojih estetskih operacija, a više o tome pročitajte OVDJE.

