Kako je film ''Kad je Harry sreo Sally'' postao vječni filmski klasik?

Film ''Kad je Harry sreo Sally'' jedno je od najpoznatijih i najuspješnijih djela redatelja Roba Reinera, koji je ovim filmom ostavio trajan trag u povijesti romantične komedije.

Film ''Kad je Harry sreo Sally'' (When Harry Met Sally…) iz 1989. godine romantična je komedija koja prati dugogodišnji odnos dvoje ljudi i postavlja poznato pitanje: mogu li muškarac i žena biti samo prijatelji?

Režirao ga je Rob Reiner, jedan od najpoznatijih svjetskih redatelja, koji je prije nekoliko sati pronađen mrtav u svome domu zajedno sa suprugom Michele.

Reinera mnogi najviše pamte upravo po Harryju i Sally. Priča započinje kada se Harry Burns (Billy Crystal) i Sally Albright (meg Ryan) upoznaju odmah nakon završetka fakulteta.

Zajedno putuju iz Chicaga u New York, ali se već tada vidi koliko su različiti. Harry je ciničan, direktan i pomalo pesimističan, dok je Sally optimistična, uredna i voli da sve ima pod kontrolom.

Njihov razgovor tijekom putovanja otkriva suprotne poglede na ljubav i veze, a posebno se ističe Harryjevo uvjerenje da prijateljstvo između muškarca i žene nije moguće bez seksualne napetosti. Na kraju putovanja rastaju se bez namjere da ostanu u kontaktu.

Godinama kasnije, Harry i Sally se slučajno ponovno susreću u New Yorku. Oboje su prošli kroz različite veze i životna razočaranja. Postupno počinju provoditi više vremena zajedno i razvijaju blisko prijateljstvo, uvjereni da ovaj put mogu izbjeći romantične komplikacije. Njihovi razgovori su duhoviti, iskreni i često vrlo osobni, a film ih isprepliće s kratkim ispovijestima starijih parova koji pričaju kako su se zaljubili.

Kako vrijeme prolazi, granica između prijateljstva i ljubavi postaje sve tanja. Nakon jedne emotivne noći, Harry i Sally se suočavaju s posljedicama – zbunjeni su, povrijeđeni i privremeno se udaljavaju. Oboje shvaćaju da je ono što osjećaju dublje od običnog prijateljstva, ali ih strah od gubitka i pogrešnih odluka koči.

U završnici filma, Harry dolazi do spoznaje da ne želi provesti život bez Sally. U jednoj od najpoznatijih scena romantičnih komedija, pronalazi je na novogodišnjoj proslavi i priznaje joj ljubav, nabrajajući sve sitnice zbog kojih je voli. Sally shvaća da je i sama cijelo vrijeme voljela Harryja, i njih dvoje konačno započinju zajednički život.

Film je ostao zapamćen po pametnim dijalozima, realističnom prikazu odnosa i toploj poruci da se prava ljubav često rodi iz prijateljstva – onda kada je najmanje očekujemo.

