Pretraži
''Zgodna do bola''

Slažete li se? Polufinalno izdanje Martine Tomčić bilo je njezino najmoćnije dosad!

Piše H.L., Danas @ 16:48 Celebrity komentari
Martina Tomčić Moskaljov Martina Tomčić Moskaljov Foto: Instagram

Martina Tomčić Moskaljov zasjala je u upečatljivom izdanju za koje njezini pratitelji imaju samo riječi hvale.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Demi Lovato u raskošnoj haljini pokazala svoju novu liniju
Nevjerojatna transformacija
Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama
Sin redatelja Roba Reinera, Nick Reiner uhićen zbog sumnje na ubojstvo roditelja
cure strašni detalji
Uhićen sin tragično preminulog redatelja, sumnja se da je ubio roditelje?
Martina Tomčić Moskaljov oduševila najnovijim izdanjem za Supertalent
''Zgodna do bola''
Slažete li se? Polufinalno izdanje Martine Tomčić bilo je njezino najmoćnije dosad!
Tko je Nick Reiner? Sin redatelja Roba Reinera koji je navodno osumnjičen za smrt roditelja
ima burnu prošlost
Tko je sin slavnog redatelja koji je osumnjičen za monstruozan čin?
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Nicolas Ypil u polufinalu showa Supertalent
suza suzu stiže
Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
Istraga u tijeku
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
Taylor Swift slavi 36. rođendan
svjetski poznata
Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Uskoro će postati hrvatska snaha
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro je tijekom njihove intervencije
napao i službenike
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro tijekom intervencije
Kakav bezobrazluk: Automobilom vozio kroz grobove
Kakav bezobrazluk
VIDEO Kruži snimka s groblja, građani u šoku: "Svašta smo znali vidjeti po groblju, ali ovo je za ne povjerovat"
POZIV Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Poziv Domagoja Mikića
Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
show
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Nicolas Ypil u polufinalu showa Supertalent
suza suzu stiže
Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
Istraga u tijeku
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
zabava
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Kakva šteta! Neoprez doveo do katastrofe zbog koje su mnogi proplakali
Jao...
Kakva šteta! Neoprez doveo do katastrofe zbog koje su mnogi proplakali
tech
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
Bila je domina, no sad je velika tech poduzetnica: Ova žena odlučila je doista stati na kraj osvetničkoj pornografiji
Primoralo ju osobno iskustvo
Procurile eksplicitne fotografije bivše domine, njezin potez nakon toga danas pomaže mnogima
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
sport
Trumpov sin podijelio objavu o Novaku Đokoviću nakon napada u Australiji
Ovo je odjeknulo
FOTO Trumpov sin podijelio objavu o Đokoviću nakon masakra u Australiji
Joško Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, Bennacer je druga kategorija..."
Naklonio se
Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, on je druga kategorija..."
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
BIT ĆE POSLA
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
tv
Supertalent: Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
ARENA ZAGREB IH ČEKA!
Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
Supertalent: Polufinalni nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Nicolas Ypil
ČISTA EMOCIJA!
Svjedok mu je cijela Hrvatska da je Nicolas nova glazbena zvijezda!
U dobru i zlu: Rekao je da će napraviti sve da pomogne, ali na ovo ne želi pristati
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Rekao je da će napraviti sve da pomogne, ali na ovo ne želi pristati
putovanja
Skriveni zimski raj na 2 i pol sata od Zagreba koji turisti još uvijek nisu otkrili
Za vikend-izlet
Skriveni zimski raj na manje od dva sata od granice koji turisti još uvijek nisu otkrili
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Fino, brzo i bez puno kompliciranja: 7 jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za zimu
Pogledajte spust najdužom stazom za sanjkanje u Europi: 60 minuta sreće zbog kojih treba vući sanjke dva i pol sata po snijegu i vjetru
Fijuuu!
Pogledajte spust najdužom stazom za sanjkanje u Europi: 60 minuta sreće zbog kojih treba vući sanjke dva i pol sata po snijegu i vjetru
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
lifestyle
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Sonja Jandroković u cipelama s leopardovim uzorkom
BAŠ SU EFEKTNE
Sonja Jandroković u cipelama koje najavljuju odvažan zimski trend
Zagreb špica: Klasične crne čizme u street style izdanju
KOMBINACIJA ZA PETICU
Čizme ljepotice iz Zagreba možda nisu hit, ali ni jedan trend ne može im ništa
sve
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Trumpov sin podijelio objavu o Novaku Đokoviću nakon napada u Australiji
Ovo je odjeknulo
FOTO Trumpov sin podijelio objavu o Đokoviću nakon masakra u Australiji
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene