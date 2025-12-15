Slažete li se? Polufinalno izdanje Martine Tomčić bilo je njezino najmoćnije dosad!

Martina Tomčić Moskaljov zasjala je u upečatljivom izdanju za koje njezini pratitelji imaju samo riječi hvale.

Članica žirija našeg hit-showa Supertalent, Martina Tomčić Moskaljov, oduševila je pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama, a njezin stajling s polufinala već je postao modna tema dana.

Odabrala je dugačku crnu haljinu asimetričnog kroja s upečatljivim volanom koji se proteže duž cijelog tijela.

Kontrastnu i dramatičnu notu cijelom izdanju dala je sjajna ružičasta boja s unutarnje strane volana.

Martina Tomčić Moskaljov Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja nakon medenog mjeseca podijelila sretnu vijest: ''Zahvalna Bogu!''

Strogo zalizana kosa, istaknuti make-up i decentan nakit zaokružili su glamurozan i teatralan dojam – u Martininom prepoznatljivom stilu koji spaja eleganciju i hrabrost. Ispod njezine objave na Instagramu nizali su se komplimenti.

''Lijepa moja'', ''Wow'', ''Dama u pravom smislu riječi, predivna'', ''Predivna prava dama'', ''Savršena Martna'', ''Znači toliko dobra haljina, predivna žena i pogled koji topi. Uvijek zgodna, ali ova haljina je savršena'', ''Fantastična'', ''Baš joj pristaje haljina'', ''Wow Martina, sjajno'', ''Kako je Martina lijepa'', ''Predivna dama, lijepa haljina'', ''Zgodna do bola'', ''Martina je jako zgodna žena. I pametna. Profinjena i direktna. Bravo, a haljina vam stoji top'', ''Žena izgleda top'', ''Jedna od najelegantnijih Martininih haljina, izgleda top'', ''Predivna, sve je zasjenila'', dio je komentara s Instagrama.

Što kažete na izdanje Martine Tomčić? Haljina joj stoji baš savršeno!

Lijepa je, ali imala je i boljih izdanja

Ne sviđa mi se, nije moj đir Haljina joj stoji baš savršeno!

Lijepa je, ali imala je i boljih izdanja

Ne sviđa mi se, nije moj đir Ukupno glasova:

Martina Tomčić Moskaljov Foto: Instagram

Od finala Supertalenta dijeli nas svega nekoliko dana – veliko uzbuđenje, emocije i spektakl koji se ne propušta očekuju nas ove nedjelje!

Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Poznata imena shrvana posljedicama novog terorističkog napada: ''Naša svjetla neće se ugasiti...''

Tko će osvojiti titulu i zauvijek promijeniti svoj život? Finale koje će se dugo pamtiti je pred vratima, a svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!

'Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach'

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najljepše izdanje: Najpoznatija sportska novinarka pokazala trudnički trbuh

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Posrnula ljepotica koju su uništile ovisnosti u središtu pažnje zbog velike transformacije

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? S njom je dosad samo jednom uhvaćena u šetnji