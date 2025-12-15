Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? S njom je dosad samo jednom uhvaćena u šetnji

Jadranka Kosor ima jedno dijete, a dobila ga je u braku s poznatim sportskim novinarom.

Jadranka Kosor jedno je od najpoznatijih imena na hrvatskoj javnoj sceni, a svoj privatan život uvijek je pažljivo skrivala od javnosti.

Bivša premijerka ima jedno dijete, sina Lovru Školjanca, kojeg je dobila 1994. godine.

Jadranka Kosor i Lovro Škopljanac - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Jadranka Kosor i Lovro Škopljanac - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Njegov je otac sportski novinar Ivo Škopljanac, koji je preminuo 2013. nakon kratke i teške bolesti.

U listopadu 2015. godine Lovro se vjenčao s dugogodišnjom djevojkom Mateom, s kojom je dobio i sinčića.

Snahu Mateu fotografi su s njima dosad samo jednom uhvatili u šetnji špicom, a kako izgleda pogledajte u nastavku.

Jadranka Kosor sa sinom Lovrom i snahom Mateom - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Jadranka Kosor sa sinom Lovrom i snahom Mateom - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Jadranka je jednom prilikom otkrila da se dobro snašla u ulozi bake jer je i nju sama odgajala baka.

Jadranka Kosor sa sinom Lovrom Škopljancem i unukom - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Jadranka Kosor sa sinom Lovrom Škopljancem i unukom - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Lovro je, inače, ugledan član akademske zajednice. Doktorirao je prije svoje 30. godine i radi na Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a objavio je i vlastitu knjigu.

