Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!

Zajedničkim pojavljivanjem na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade, Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili su da su u vezi.

Jedna od naših najpoznatijih višeglasnih sastava Tomislav Bralić i klapa Intrade u subotu su održali veliki koncert u zagrebačkoj Areni povodom 40 godina. Najveća dvorana u Hrvatskoj bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a obljetnički nastup nisu propustili ni poznati Hrvati.

Među njima našao se i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić koji je sjedio zajedno s Nikom Perenčević, čime su naizgled potvrdili vezu. Pokraj njih bili su Kustićev dugogodišnji suradnik, nogometni izbornik Zlatko Dalić i njegova supruga Davorka.

Galerija 11 11 11 11 11

Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR

Nika Perenčević Foto: Lucija Ocko / CROPIX

O njihovoj vezi pisalo se još sredinom ljeta, nakon što je otkriveno kako se jedna od najbogatijih Hrvatica razvela od svog 17 godina mlađeg supruga Emila Tedeschija ml., a pojedini mediji objavili su kako ju je Kustić već u srpnju, kada su boravili na Korčuli povodom manifestacije "Trag u beskraju", predstavljao kao novu odabranicu.

Emil Tedeschi i Nika Perenčević - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Zlatko Dalić, Davorka Dalić, Marijan Kustić, Nensi Kustić Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je danas atraktivna Španjolka s Eurosonga? Svojom seksualnošću punila je medijske stupce

Međutim, nijedno od njih dvoje službeno nikada nije komentirao pisanja, a u međuvremenu je Tedeschi potvrdio razvod.

Prije Tedeschija, s kojim ima trogodišnjeg sina, Perenčević je u prvom braku dobila tri kćeri, koje su često s njih dvoje pohađale košarkaške utakmice. S druge strane, Kustić je donedavno bio u braku s Nensi Kustić, s kojom je prošle godine u ovo vrijeme bio na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade u Lisinskom.

Tko je sve bio na koncertu, pogledajte OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zimska špica u punom sjaju! Evo koja poznata lica su fotografi snimili u centru Zagreba

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju

Pogledaji ovo Celebrity Spektakl Plavog orkestra u Gripama završio izmijenjenim stihom koji je rasplakao Split!

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Uskoro će postati hrvatska snaha