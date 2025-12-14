Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!

Zajedničkim pojavljivanjem na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade, Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili su da su u vezi.
Među njima našao se i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić koji je sjedio zajedno s Nikom Perenčević, čime su naizgled potvrdili vezu. Pokraj njih bili su Kustićev dugogodišnji suradnik, nogometni izbornik Zlatko Dalić i njegova supruga Davorka.
Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Jurica Cvitanić/Scardona/PR
Nika Perenčević Foto: Lucija Ocko / CROPIX
O njihovoj vezi pisalo se još sredinom ljeta, nakon što je otkriveno kako se jedna od najbogatijih Hrvatica razvela od svog 17 godina mlađeg supruga Emila Tedeschija ml., a pojedini mediji objavili su kako ju je Kustić već u srpnju, kada su boravili na Korčuli povodom manifestacije "Trag u beskraju", predstavljao kao novu odabranicu.
Emil Tedeschi i Nika Perenčević - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Zlatko Dalić, Davorka Dalić, Marijan Kustić, Nensi Kustić Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Međutim, nijedno od njih dvoje službeno nikada nije komentirao pisanja, a u međuvremenu je Tedeschi potvrdio razvod.
Prije Tedeschija, s kojim ima trogodišnjeg sina, Perenčević je u prvom braku dobila tri kćeri, koje su često s njih dvoje pohađale košarkaške utakmice. S druge strane, Kustić je donedavno bio u braku s Nensi Kustić, s kojom je prošle godine u ovo vrijeme bio na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade u Lisinskom.
