Pretraži
opustila se

Gdje je danas atraktivna Španjolka s Eurosonga? Svojom seksualnošću punila je medijske stupce

Piše J. C. , Danas @ 07:40 Zanimljivosti komentari
Chanel - 5 Chanel - 5 Foto: Afp

Chanel Terrero ponovno je u fokusu medija nakon izjava koje su 2022. godine izazvale burne reakcije javnosti.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Brojni poznati Hrvati na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade
40 godina karijere
Veliki koncert Bralića i klape Intrade okupio brojne poznate Hrvate na jednom mjestu!
Plavi orkestar održao koncert u splitskim Gripama
zaključena turneja
Spektakl Plavog orkestra u Gripama završio izmijenjenim stihom koji je rasplakao Split!
Mark Ettinger intervju MasterChef nakon ispadanja
''zaglavio bi...''
Mark Ettinger o najizazovnijim trenucima u MasterChefu: ''Nisam htio biti prenametljiv!''
Thompson održao drugi koncert u Zadru
Sve je bilo puno!
Thompson objavio prizore s drugog zadarskog koncerta, atmosfera je bila nevjerojatna!
Ljubavna priča Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain
''Bilo je teško''
Ljubav koja je preživjela sve: Zajedno su prošli kroz najveću bol i sada pišu novo poglavlje
Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Što kažete?
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
Kako izgleda stan Joška Gvardiola u Zagrebu?
u zagrebu
Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata
Simona Mijoković snimljena na zagrebačkoj špici
rijedak izlazak
Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
Kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong 2025.?
Svi navijamo!
Hoće li naš Marino osvojiti srca publike? Evo kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U Bedekovčini ubio ženu pa sebe
SLIJEDI OČEVID
Strava u Zagorju! Ubio ženu pa sebe, cure detalji zločina
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
opasna bolest
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
Pucnjava u Australiji
VIŠE JE ŽRTAVA
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 10 mrtvih u pucnjavi na popularnoj plaži! "Izbjegavajte područje"
show
Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Što kažete?
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
Simona Mijoković snimljena na zagrebačkoj špici
rijedak izlazak
Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
zdravlje
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
Visceralna mast
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
zabava
Pogledajte što su upecali u Jadranu! Nije dizajnerski remen, već nešto potpuno drugačije
Wow!
Pogledajte što su upecali u Jadranu! Nije dizajnerski remen, već nešto potpuno drugačije
Ova snimka dvoboja između orke i morskog psa pokazuje prirodu u svom najopasnijem stanju
Wow!
Ova snimka dvoboja između orke i morskog psa pokazuje prirodu u svom najopasnijem stanju
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
Preslatko!
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
tech
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Naglasak na djelotvornosti
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Terapija koja je donedavno bila znanstvena fantastika sada spašava živote od dosad neizlječivog oblika raka
Nova nada za pacijente
Terapija koja je donedavno bila znanstvena fantastika sada spašava živote od dosad neizlječivog oblika raka
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
sport
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Komentar Ivice Mede
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Glory Collision 8 Antonio Plazibat: Prijenos, raspored, program
BRAVO, MAŠINO!
Antonio Plazibat sjajnom izvedbom došao do pobjede u povratku nakon dvije i pol godine
VIDEO Pogledajte "munje i gromove" iz meča Plazibata i Mahiedinnea: Kako ovdje nitko nije pao!?
ANTONIO, NEDOSTAJAO SI!
VIDEO Pogledajte "munje i gromove" iz meča Plazibata i Mahiedinnea: Kako ovdje nitko nije pao!?
tv
MasterChef: Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
KAKVA PRIČA!
Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
MasterChef: Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
ELIMINIRAN
Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
Kumovi: Glumac koji nas nasmijava pred kamerama i izvan njih
KUMOVI
Glumac koji nas nasmijava pred kamerama i izvan njih
putovanja
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Neke su i protuzakonite
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Podlijevati ili ne? Trik za savršeno pečenu puricu bez straha od presušenog mesa
S hrskavom kožicom
Podlijevati ili ne? Trik za savršeno pečenu puricu bez straha od presušenog mesa
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
novac
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
stvaraju budućnost
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
lifestyle
Brineta iz Zagreba u bež kombinaciji i robusnim Ugg gležnjačama
Tip-Top
Kombinacija brinete iz Zagreba pravi je primjer kako izgledati top i kad je zima, pogledajte čizme
Recept za bajadera tortu bez pečenja
Divota!
Teško je riječima opisati koliko je dobra: Pročitajte recept za kremastu i raskošnu bajaderu bez pečenja
Najbolja slastičarka u Hrvatskoj za vas je izdvojila tri glavna savjeta za suhe kolače
zlata vrijedni
Treći je neočekivan: Najbolja slastičarka u Hrvatskoj podijelila tri važna savjeta za suhe kolače
sve
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Komentar Ivice Mede
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Glory Collision 8 Antonio Plazibat: Prijenos, raspored, program
BRAVO, MAŠINO!
Antonio Plazibat sjajnom izvedbom došao do pobjede u povratku nakon dvije i pol godine
Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Što kažete?
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene