Gdje je danas atraktivna Španjolka s Eurosonga? Svojom seksualnošću punila je medijske stupce

Chanel Terrero ponovno je u fokusu medija nakon izjava koje su 2022. godine izazvale burne reakcije javnosti.

Kad je Chanel Terrero 2022. godine s eksplozivnom pjesmom ''SloMo'' osvojila treće mjesto na Eurosongu u Torinu, postalo je jasno da Španjolska nakon dugo vremena ponovno ima globalnu pop-zvijezdu.

Bio je to njihov najbolji rezultat još od 1995., a Chanel je preko noći postala jedno od najzvučnijih imena europske pop-scene.

Gdje je danas Chanel Terrero i kako izgleda njezina karijera nakon Eurosonga?

Prije nego što je osvojila Europu, Chanel je već imala bogatu karijeru u svijetu mjuzikala i televizije. Nastupala je u hit-predstavama poput ''Mamma Mia!'', ''Flashdancea'', ''The Bodyguarda'' i ''Kralja lavova'', a publika ju je mogla vidjeti i u brojnim TV projektima. Upravo ta kombinacija plesa, glume i pjevanja učinila ju je savršenom eurovizijskom izvođačicom.

Chanel - 4 Foto: Afp

Chanel - 3 Foto: Afp

Chanel - 2 Foto: Afp

2022. godine sve je šokirala i priznanjem svoje seksualnosti. Chanel je otkrila da je biseksualka, a na otvorenju Madrid Pridea ispričala je i neke detalje o svom iskustvu.

Chanel - 1 Foto: Afp

Chanel - 7 Foto: Profimedia

''Jasno sam rekla da sam biseksualna. Moja borba postala je samo još snažnija'', rekla je u jednom intervjuu.

Podsjetimo, nakon finalnog nastupa na Eurosongu kamere su je uhvatile kako ljubi djevojku.

Nakon Eurosonga, Chanel nije nestala s radara – naprotiv. Nastavila je graditi solo glazbenu karijeru, objavljivati nove singlove i nastupati na velikim glazbenim i televizijskim događanjima diljem Španjolske i Europe. Postala je redovita gošća festivala, dodjela nagrada i modnih evenata, a njezin status pop ikone nove generacije sve je čvršći.

Chanel - 3 Foto: Profimedia

Chanel - 2 Foto: Profimedia

Chanel - 1 Foto: Profimedia

Posljednjih dana na TikToku je hit njen nastup iz Amsterdama gdje je ponovno izvela ''SloMo'', a crni uski kombinezon otkrio je da je s vremenom prikupila i malo oblina.

Chanel - 5 Foto: Profimedia

