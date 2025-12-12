Gdje je danas atraktivna Španjolka s Eurosonga? Svojom seksualnošću punila je medijske stupce

Chanel Terrero ponovno je u fokusu medija nakon izjava koje su 2022. godine izazvale burne reakcije javnosti.
Kad je Chanel Terrero 2022. godine s eksplozivnom pjesmom ''SloMo'' osvojila treće mjesto na Eurosongu u Torinu, postalo je jasno da Španjolska nakon dugo vremena ponovno ima globalnu pop-zvijezdu.3 vijesti o kojima se priča Što kažete? Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino! snimljena na cvjetnom Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo rijedak izlazak Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
Bio je to njihov najbolji rezultat još od 1995., a Chanel je preko noći postala jedno od najzvučnijih imena europske pop-scene.
Gdje je danas Chanel Terrero i kako izgleda njezina karijera nakon Eurosonga?
Prije nego što je osvojila Europu, Chanel je već imala bogatu karijeru u svijetu mjuzikala i televizije. Nastupala je u hit-predstavama poput ''Mamma Mia!'', ''Flashdancea'', ''The Bodyguarda'' i ''Kralja lavova'', a publika ju je mogla vidjeti i u brojnim TV projektima. Upravo ta kombinacija plesa, glume i pjevanja učinila ju je savršenom eurovizijskom izvođačicom.
Chanel - 4 Foto: Afp
Chanel - 3 Foto: Afp
Chanel - 2 Foto: Afp
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
2022. godine sve je šokirala i priznanjem svoje seksualnosti. Chanel je otkrila da je biseksualka, a na otvorenju Madrid Pridea ispričala je i neke detalje o svom iskustvu.
Chanel - 1 Foto: Afp
Chanel - 7 Foto: Profimedia
''Jasno sam rekla da sam biseksualna. Moja borba postala je samo još snažnija'', rekla je u jednom intervjuu.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je djevojčica koja je Francuskoj donijela pobjedu na Dječjem Eurosongu?
Podsjetimo, nakon finalnog nastupa na Eurosongu kamere su je uhvatile kako ljubi djevojku.
Nakon Eurosonga, Chanel nije nestala s radara – naprotiv. Nastavila je graditi solo glazbenu karijeru, objavljivati nove singlove i nastupati na velikim glazbenim i televizijskim događanjima diljem Španjolske i Europe. Postala je redovita gošća festivala, dodjela nagrada i modnih evenata, a njezin status pop ikone nove generacije sve je čvršći.
Chanel - 3 Foto: Profimedia
Chanel - 2 Foto: Profimedia
Chanel - 1 Foto: Profimedia
Posljednjih dana na TikToku je hit njen nastup iz Amsterdama gdje je ponovno izvela ''SloMo'', a crni uski kombinezon otkrio je da je s vremenom prikupila i malo oblina.
@chanelterrerofans_ #ChanelTerrero ayer en #amsterdam cantando #SloMo ♬ sonido original - Chanelterrerofans_
Chanel - 5 Foto: Profimedia
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hrabro izdanje usred zime! Mlada glazbenica u mini suknji očarala je cijelu špicu
Pogledaji ovo Celebrity Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!