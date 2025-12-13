Tko je djevojčica koja je Francuskoj donijela pobjedu na Dječjem Eurosongu?

Lou Deleuze, koja je predstavljala Francusku, odnijela je pobjedu na Dječjem Eurosongu emotivnom baladom "Ce Monde".
Na 23. izdanju Dječjeg Eurosonga, održanom 13. prosinca 2025. u Tbilisiju u Gruziji, titulu pobjednice odnijela je Francuska, koju je predstavljala Lou Deleuze.3 vijesti o kojima se priča u zagrebu Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata Svi navijamo! Hoće li naš Marino osvojiti srca publike? Evo kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong snimljena na cvjetnom Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
Lou je na velikoj pozornici zapjevala pjesmu ''Ce Monde'' (Ovaj svijet), emotivnu baladu.
Pjesma je osvojila ukupno 248 bodova – 96 bodova putem online glasanja i čak 152 boda od žirija.
Pogledaji ovo Celebrity Ivana Knoll iznenadila fanove velikim vijestima, čestitke pljušte sa svih strana
Inače, ova djevojčica je kantautorica koja je odrasla u obitelji punoj glazbe, piše Junior Eurovision Song Contest. Osim što pjeva, Lou je i glumica – strast koja se savršeno nadopunjuje s njezinim glazbenim putem.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li kako izgleda zgodna sestra zvijezde naše serije? Popularna je na Instagramu
Od sedme godine pojavljuje se u kratkim i dugometražnim filmovima te popularnim televizijskim serijama, a široj javnosti postala je poznata i zahvaljujući nastupu u showu ''Incroyable Talent''.
Pjesma ''Ce Monde'' napisana je posebno za Lou, a potpisuje ju Linh, zvijezda u usponu na francuskoj glazbenoj sceni. Tekst pjesme odražava zabrinutosti, ali i nadu mlađih generacija.
Nastup pobjednice na Dječjem Eurosongu pogledajte OVDJE.
OVDJE pročitajte kako se plasirao naš Marino Vrgoč koji nas je predstavljao na ovom natjecanju nakon 11 godina.
Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Europu je oduševio svojim nastupom, a više o tome pisali smo OVDJE.
OVDJE smo pisali o njegovom nastupu.
Marino Vrgoč - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hrabro izdanje usred zime! Mlada glazbenica u mini suknji očarala je cijelu špicu
Pogledaji ovo Celebrity Ma kao veliki! Maja Šuput pokazala što je preslatki Bloom prvi put isprobao na snijegu