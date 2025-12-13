Pretraži
talentirana lou

Tko je djevojčica koja je Francuskoj donijela pobjedu na Dječjem Eurosongu?

Piše H.L., Danas @ 20:15 Zanimljivosti komentari
Lou Deleuze Lou Deleuze Foto: YouTube/Screenshot

Lou Deleuze, koja je predstavljala Francusku, odnijela je pobjedu na Dječjem Eurosongu emotivnom baladom "Ce Monde".

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Gdje je danas Marija Borić Jerneić?
poznato lice s ekrana
Zvijezda domaćih serija povukla se iz javnosti, a sa suprugom je napravila životni zaokret
Taylor Swift slavi 36. rođendan
svjetski poznata
Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Uskoro će postati hrvatska snaha
Poznata lica na zagrebačkoj špici
velika galerija
Zimska špica u punom sjaju! Evo koja poznata lica su fotografi snimili u centru Zagreba
Kviz o ''Ponosu i predrasudama''
za romantičare
Tko ima više ponosa, tko predrasuda, a tko znanja? Provjerite u kvizu o svjetski popularnoj priči
Tko je Lou Deleuze, pobjednica Dječjeg Eurosonga 2025.?
talentirana lou
Tko je djevojčica koja je Francuskoj donijela pobjedu na Dječjem Eurosongu?
Kako izgleda stan Joška Gvardiola u Zagrebu?
u zagrebu
Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata
Kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong 2025.?
Svi navijamo!
Hoće li naš Marino osvojiti srca publike? Evo kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong
Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćerkice Gabriele
''mamin ponos''
Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri, koja joj jako sliči
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pokušaj ubojstva u Velikoj Gorici: Uhićen muškarac
PRIVEDEN JE
Pokušaj ubojstva kod Zagreba! Djevojka (21) hitno prebačena u bolnicu
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
opasna bolest
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
U Njemačkoj nožem izbo ženu i njezino četvero djece
zločin u njemačkoj
Užasan napad! Izbo mladu ženu i njezino četvero djece, najmlađe ima tri godine. Policija pokrenula veliku akciju
show
Kako izgleda stan Joška Gvardiola u Zagrebu?
u zagrebu
Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata
Kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong 2025.?
Svi navijamo!
Hoće li naš Marino osvojiti srca publike? Evo kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
zdravlje
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Bolovi u donjem dijelu trbuha kod žena: Što je uzrok?
Nisu uvijek ginekološke prirode
Bolovi u donjem dijelu trbuha kod žena: Što je uzrok?
Čokoladni kuglof s jogurtom: Recept koji vam svaki put uspije – sočniji nego ikad!
Jednostavan, a tako fin!
Čokoladni kuglof s jogurtom: Recept koji vam svaki put uspije - sočniji nego ikad!
zabava
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
Preslatko!
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
Znanstvenici otkrili zastrašujuće dubokomorsko stvorenje nakon što su kameru spustili na dno mora
Wow!
Znanstvenici otkrili zastrašujuće dubokomorsko stvorenje nakon što su kameru spustili na dno mora
Znanje nije Google – ovaj kviz pokazuje tko zaista zna
Pokažite što znate!
Znanje nije Google – ovaj kviz pokazuje tko zaista zna
tech
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Naglasak na djelotvornosti
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Znanstvena-fantastika uskoro postaje stvarnost: Robotaksiji stižu na zagrebačke ceste
Počinje Verne Show
Znanstvena-fantastika uskoro postaje stvarnost: Robotaksiji stižu na zagrebačke ceste
“Više se ne morate brinuti…”: Nova opcija u Googleovim kartama mnogima će olakšati živote
Jednostavna ideja
“Više se ne morate brinuti…”: Nova opcija u Googleovim kartama mnogima će olakšati živote
sport
Transferi: Robert Mudražija napušta Dinamo, ali neće u Zrinjski Mostar
Odigrao je svoje
Ljubimac navijača Dinama odlazi iz Maksimira, ali ne u klub o kojem se pričalo zadnjih dana
Hajduk srušio Lokomotivu u Maksimiru: Rebić briljirao, Bijeli na prvom mjestu
Dvostruki strijelac
Hajduk srušio Lokomotivu u Maksimiru: Rebić briljirao, Bijeli na prvom mjestu
Osijek - Cibalia opet u istoj ligi: Slavonski derbi sljedeće sezone?
Stari rivali
Je li moguće čudo i hoćemo li opet gledati jedan od najvrućih hrvatskih derbija?
tv
MasterChef: Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
ELIMINIRAN
Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
MasterChef: Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
KAKVA PRIČA!
Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
MasterChef: ANKETA: Kome biste vi dali svoja dva glasa? Selmi, Marku, Ottu ili Krunoslavu?
OTKRIJTE NAM!
ANKETA: Kome biste vi dali svoja dva glasa? Selmi, Marku, Ottu ili Krunoslavu?
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
Kamo na izlet?
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Neke su i protuzakonite
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
novac
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
stvaraju budućnost
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
lifestyle
Brineta iz Zagreba u bež kombinaciji i robusnim Ugg gležnjačama
Tip-Top
Kombinacija brinete iz Zagreba pravi je primjer kako izgledati top i kad je zima, pogledajte čizme
Najbolja slastičarka u Hrvatskoj za vas je izdvojila tri glavna savjeta za suhe kolače
zlata vrijedni
Treći je neočekivan: Najbolja slastičarka u Hrvatskoj podijelila tri važna savjeta za suhe kolače
Recept za bajadera tortu bez pečenja
Divota!
Teško je riječima opisati koliko je dobra: Pročitajte recept za kremastu i raskošnu bajaderu bez pečenja
sve
Transferi: Robert Mudražija napušta Dinamo, ali neće u Zrinjski Mostar
Odigrao je svoje
Ljubimac navijača Dinama odlazi iz Maksimira, ali ne u klub o kojem se pričalo zadnjih dana
Hajduk srušio Lokomotivu u Maksimiru: Rebić briljirao, Bijeli na prvom mjestu
Dvostruki strijelac
Hajduk srušio Lokomotivu u Maksimiru: Rebić briljirao, Bijeli na prvom mjestu
Brineta iz Zagreba u bež kombinaciji i robusnim Ugg gležnjačama
Tip-Top
Kombinacija brinete iz Zagreba pravi je primjer kako izgledati top i kad je zima, pogledajte čizme
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene