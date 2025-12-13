Tko je djevojčica koja je Francuskoj donijela pobjedu na Dječjem Eurosongu?

Lou Deleuze, koja je predstavljala Francusku, odnijela je pobjedu na Dječjem Eurosongu emotivnom baladom "Ce Monde".

Na 23. izdanju Dječjeg Eurosonga, održanom 13. prosinca 2025. u Tbilisiju u Gruziji, titulu pobjednice odnijela je Francuska, koju je predstavljala Lou Deleuze.

Lou je na velikoj pozornici zapjevala pjesmu ''Ce Monde'' (Ovaj svijet), emotivnu baladu.

Pjesma je osvojila ukupno 248 bodova – 96 bodova putem online glasanja i čak 152 boda od žirija.

Inače, ova djevojčica je kantautorica koja je odrasla u obitelji punoj glazbe, piše Junior Eurovision Song Contest. Osim što pjeva, Lou je i glumica – strast koja se savršeno nadopunjuje s njezinim glazbenim putem.

Od sedme godine pojavljuje se u kratkim i dugometražnim filmovima te popularnim televizijskim serijama, a široj javnosti postala je poznata i zahvaljujući nastupu u showu ''Incroyable Talent''.

Pjesma ''Ce Monde'' napisana je posebno za Lou, a potpisuje ju Linh, zvijezda u usponu na francuskoj glazbenoj sceni. Tekst pjesme odražava zabrinutosti, ali i nadu mlađih generacija.

Nastup pobjednice na Dječjem Eurosongu pogledajte OVDJE.

OVDJE pročitajte kako se plasirao naš Marino Vrgoč koji nas je predstavljao na ovom natjecanju nakon 11 godina.

Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Europu je oduševio svojim nastupom, a više o tome pisali smo OVDJE.

OVDJE smo pisali o njegovom nastupu.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

