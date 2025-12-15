Modna dizajnerica Monika Sablić iskreno govori o obitelji, ali i teškim životnim trenucima

Kroz godine stvaranja kreacija i emocija u modnom svijetu, splitska dizajnerica Monika Sablić započela je potpuno novo životno poglavlje. U svojoj novoj kampanji predstavlja zreliju, snažniju i hrabriju verziju sebe, a našem Hrvoju Kroli otkrila je što je sve trebalo proživjeti da bi postala “nova Monika”.

Unatoč vremenskim neprilikama i izazovima, Monika kaže da se dobra energija uvijek pojavi kad kamera krene. A njezine kampanje, već 15 godina, nastaju iz ljubavi i predanosti modi.



''Cijeli prošli tjedan me bolilo i tablete i alergije, nije mi bilo dobro, evo vi svi znate jer smo se stalno odgađali, ali je bitno da je brod čekao… Malo smo pokisli, smrzli, ali dobro, izgurali smo. Inače se ja bojim brodova haha'', priča Monika Sablić, modna dizajnerica.

A ova kampanja nije samo nova priča, ona je i obilježavanje velike obljetnice. Životu okruženom tkaninama gdje je moda postala njezin drugi dom i najveći mir.



''15 godina mog postojanja u modi, 15 godina sreće i lipote što mene stvarno veseli. Uz moju familiju, ovo je nešto što me najviše veseli. Ja kad dođem u svoju radionu, ja se odmorim. Ja crtam, krojim, šišam, kidam, smišljam i to je moja velika ljubav'', kaže.

Nakon godina romantike, odlučila je pokazati onu drugu stranu žene: snagu, sigurnost i mir koji dolazi tek kad prođeš sve svoje oluje. Moda joj je postala način da ispriča priču o ženi koja zna što želi.



''Jedna sasvim nova Monika Sablić, dosta androgeno, ali opet ženstveno. Makla sam se od lepririća, vrabaca i komaraca, jedne onako romantike koju sam stalno furala, ovo je muška moda pod navodnike – moćna žena. Malo sam ubacila svojih točkica velikih mašni, umjetni lak, umjetna koža. Prekrasne haljine gore su oversize do kolina ili duge''.



Uz modu, njezina najveća snaga oduvijek je bila obitelj. A iako nije napravila veliku transformaciju, nova frizura kao da je simbol zrelije Monike. Kaže, kad žena napravi i najmanju promjenu, najčešće je to znak da je i život krenuo u novom smjeru.



''Pa je. Nekakav mir osjećam u duši, sve negativno je iza mene, sve me to naučilo nekim školama. Familija je u miru, djeca rastu, kćer je u Zagrebu, Goran je tu sada i jednostavno plovimo svojim putem. Živimo u najljepšem gradu na svijetu'', kaže Monika.

Splitska dizajnerica nikada nije skrivala da je iskrenost njezin najjači, ali i najskuplji adut. Priznaje da su je ljudi nekad znali povrijediti, ali upravo su je ta iskustva učinila ženom kakva je danas.



''Jako me koštalo ali kad nađeš osobu koja osjeti tvoju energiju i zna da nemaš ništa loše u srcu, da ne misliš ništa loše, ja to zbilja nemam. Puno puta sam udarila glavom u zid ali sada i ja sam možda naučila drugačije reć kroz šalu ili me možda manje i nije biriga, ali tko to nije razumio – otpao je''.

A vrijeme adventa joj je posebno drago, vrijeme topline, obitelji i onih malih običaja koji joj, kaže, pune dušu više nego najraskošnija haljina.



''Sin je u nogometu, Goran je tu, kćer je u Zagrebu, studira ekonomijiu i ona je dobra učenica priča ruski i ukrajinski čita azbuku. Nikad mi s tim djetetom nismo imali problema dok ovi mlađi će mi dati malo papra, nogometaš''.

Iako obiteljski i poslovno ispunjena, ova joj je godina, kaže, donijela i teške trenutka.

''Imali smo i jednu obiteljsku tragediju, od mog supruga je otac preminuo nakon teške bolesti. Isto bi voljela da završi što prije i da uđem u 26. i da sve legne na svoje mjesto''.

Danas, više nego ikad, Monika Sablić stoji kao žena koja je svoj put izgradila kroz rad. Dok stvara nove kolekcije, piše i autobiografiju, priču o usponima, padovima i svim trenucima koji su je oblikovali. Kaže, najljepši dizajn uvijek nastane onda kad si potpuno iskren, prvo prema sebi, a onda prema svijetu.

