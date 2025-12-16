Tko je bogata nasljednica koja se udaje za Trumpa mlađeg?

Najstariji sin Donalda Trumpa Donald Trump ml. zaručio se za bogatu nasljednicu Bettinu Anderson.

Donald Trump ml., najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, zaručio se s floridskom bankarskom nasljednicom Bettinom Anderson, a vijest o zarukama otkrivena je na, ni manje ni više, nego božićnom prijemu u Bijeloj kući. Nakon burne romanse koja je započela tek prije nešto više od godinu dana, par je odlučio podići vezu na višu razinu.

Zaruke je prvi javno objavio sam predsjednik Trump, a potom je 47-godišnji Trump ml. uzeo mikrofon i emotivno se obratio okupljenima.

BREAKING NEWS:



President Trump just announced at the White House that his son @DonaldJTrumpJr and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged.



Congratulations to them both. pic.twitter.com/psb38nTGla — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 16, 2025

"Ostao sam bez riječi. Želim zahvaliti Bettini na toj jednoj riječi: da!", rekao je uz smijeh, izazvavši pljesak i oduševljenje gostiju.

Otkrio je i da je u trenutku prosidbe bio prilično nervozan: "Kad klekneš, nikad nisi siguran kakav će biti odgovor. Uvijek je to pomalo nezgodno. Ali rekla je da, što je velika pobjeda za kraj godine."

Donald Trump ml. - 1 Foto: Afp

Donald Trump ml. - 4 Foto: Afp

I Anderson se obratila uzvanicima, zahvalivši predsjedniku i prvoj dami Melaniji Trump na raskošnoj večeri i blagdanskom ugođaju.

"Kakva je privilegija biti ovdje u Bijeloj kući. Gospodine predsjedniče, hvala vam na ovoj nevjerojatnoj zabavi. A prvoj dami – ove dekoracije su apsolutno nevjerojatne!", bila je laskava Anderson. "Ovo je bio najnezaboravniji vikend mog života. Udat ću se za ljubav svog života i osjećam se kao najsretnija djevojka na svijetu!"

Donald Trump ml. i Bettina Anderson - 2 Foto: Profimedia

Donald Trump ml. - 5 Foto: Afp

Trump Jr. i Anderson počeli su se viđati u proljeće 2024., a njihova veza isprva je bila diskretna. U rujnu iste godine snimljeni su kako se ljube u restoranu u Palm Beachu, a izvori su tada tvrdili da je njihova romansa "javna tajna" u tamošnjim visokim društvenim krugovima, čak i dok se Trump Jr. još nije javno razišao s bivšom partnericom Kimberly Guilfoyle, koja je u međuvremenu postala ambasadorica u Grčkoj.

Tijekom 2025. par se sve češće pojavljivao zajedno na događajima visokog profila, uključujući Super Bowl, predsjednikovo obraćanje Kongresu te državne večere u Bijeloj kući. Posebnu pažnju izazvala je Bettinina pojava na svečanoj večeri u čast Saudijske Arabije, kada su, prema izvorima bliskima Trumpovu krugu, "mnogi već tada počeli šaptati o zarukama".

Donald Trump ml. - 2 Foto: Afp

Anderson dolazi iz stare, iznimno bogate bankarske obitelji iz Palm Beacha. Njezin otac Harry Loy Anderson Jr. bio je jedan od najutjecajnijih bankara na tom području, dok je majka Inger, porijeklom iz Švedske, radila kao model. Bettina i njezina braća i sestre odrasli su u luksuzu, pohađali elitne privatne škole, a obitelj je bila poznata po ekstravagantnim zabavama.

Donald Trump ml. - 3 Foto: Afp

S druge strane, mlađi Trump je bio s Vanessom Trump od 2005. do 2018., s kojom ima petero djece. Unatoč razvodu, ostali su u dobrim odnosima – Vanessa se čak pojavila na nedavnom prijemu u Bijeloj kući. Nakon toga bio je u vezi s bivšom novinarkom FOX-a i bivšom suprugom kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma Kimberly Guilfoyle od 2018. do 2024. godine.

"Don je zaljubljen u Bettinu. Prijateljima govori: "Ovo je žena koju volim." Njegov otac je obožava, a svi misle da je otmjena i da ima besprijekoran stil", ispričao je jedan izvor.

Donald Trump ml. i Bettina Anderson - 3 Foto: Profimedia

Tko su sve djeca američkog predsjednika, pročitajte OVDJE.

