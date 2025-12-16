Figura iz snova! Mini outfit Franke Batelić istaknulo njezine duge noge

Franka Batelić je zablistala na crvenom tepihu u kombinaciji koja savršeno spaja ženstvenost, samopouzdanje i stil.
Nosila je bordo komplet zanimljivog kroja – gornji dio s dugim rukavima i oštrim ramenima, u kombinaciji s kratkom suknjom asimetričnog kroja, dodatno je naglasio njezinu liniju.
Franka Batelić Foto: Igor Soban/PIXSELL
Elegantnu kombinaciju upotpunila je crnim najlonkama i salonkama, dok je crna torbica s teksturom zaokružila cijeli look.
Franka Batelić Foto: Igor Soban/PIXSELL
Kosu je nosila raspuštenu i blago valovitu, a jednostavna šminka i široki osmijeh dali su završni pečat dojmu – samopouzdano, profinjeno i sa stilom.
Naša zgodna pjevačica nedavno je sa suprugom, Vedranom Ćorlukom mamila poglede u rijetkom izlasku. Fotke pogledajte OVDJE.
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Franka Batelić u Londonu - 3 Foto: Instagram
Franka Batelić - 3 Foto: Instagram
