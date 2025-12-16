Figura iz snova! Mini outfit Franke Batelić istaknulo njezine duge noge

Franka Batelić je zablistala na crvenom tepihu u kombinaciji koja savršeno spaja ženstvenost, samopouzdanje i stil.

Franka Batelić pojavila se na beauty eventu u stylingu koji je spojio jednostavnost, ženstvenost i dozu modne hrabrosti.

Nosila je bordo komplet zanimljivog kroja – gornji dio s dugim rukavima i oštrim ramenima, u kombinaciji s kratkom suknjom asimetričnog kroja, dodatno je naglasio njezinu liniju.

Franka Batelić Foto: Igor Soban/PIXSELL

Elegantnu kombinaciju upotpunila je crnim najlonkama i salonkama, dok je crna torbica s teksturom zaokružila cijeli look.

Franka Batelić Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kosu je nosila raspuštenu i blago valovitu, a jednostavna šminka i široki osmijeh dali su završni pečat dojmu – samopouzdano, profinjeno i sa stilom.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić u Londonu - 3 Foto: Instagram

Franka Batelić - 3 Foto: Instagram

