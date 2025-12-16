Vjerovali ili ne, Željko Bebek slavi 80. rođendan! Čestitka supruge faove oborila s nogu

Ružica Bebek čestitala je svojem suprugu Željku 80. rođendan fotografijom s djecom.
Pjevač s više od pola stoljeća na glazbenoj sceni proslavio je 80. rođendan, a posebnu čestitku uputila mu je supruga Ružica zajedničkom fotografijom na kojoj poziraju s djecom Katarinom i Zvonetom.
"Sretan ti rođendan ljubavi! Tvojih prvih 80, a naših 28. Koji si ti moj Kralj, tata naše djece, moje sve… Volim te, ti sve znaš, oduvijek - zauvijek", napisala je Ružica u opisu fotografije.
Željko Bebek s obitelji u Međugorju - 2 Foto: Instagram
Željko Bebek s obitelji u Astraliji Foto: Instagram
Željko Bebek s obitelji Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Omiljeni roker i njegova supruga upoznali su se na jednom njegovom koncertu kada je on imao 52 godine, a ona 18, a usprkos velikoj razlici u godinama, izgradili su jedan od najskladnijih brakova u hrvatskom javnom prostoru.
In Magazin: Ružica i Željko Bebek - 2 Foto: In Magazin
Željko Bebek Foto: FOTO Kristijan Jalšić/Happy FM
Željko Bebek - 5 Foto: In Magazin
"Da mi je naišla kad sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tad, ona se rodila kad sam ja objavio pjesmu "Bitanga i princeza". Negdje u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti", izjavio je Bebek za IN magazin o Ružici, prije koje je bio dvaput u braku. "Nekom se to desi jednom, nekom se ne desi nikad. Ja sam probao brak tri puta i iz treće je uspjelo. Pamtiš svaki datum, svaki termin susreta, vjenčanje, rođenje djece i onda ti dani kojih se sjećaš uvijek upotpunjuju tu ljepotu življenja. I zato sam ja najsretniji valjda muškarac na svijetu."
