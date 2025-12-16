Angelina Jolie prvi put javno pokazala ožiljke od operacije koja joj je promijenila život

Angelina Jolie otkrila je zašto je tek sada odlučila pokazati ožiljke i kako je ta odluka promijenila njezin život.

Slavna glumica Angelina Jolie javno je pokazala ožiljke od dvostruke mastektomije, više od deset godina nakon što je prošla kroz preventivni zahvat.

U intervjuu za Time France, Jolie je progovorila o svojoj odluci i razlozima zašto sada želi pokazati svoje tijelo bez zadrške.

''Ove ožiljke dijelim s mnogim ženama koje volim. I uvijek me dirne kada vidim druge žene kako dijele svoje. Željela sam im se pridružiti, znajući da ćete podijeliti informacije o zdravlju dojki, prevenciji i edukaciji o raku dojke.''

Jolie je 2013. godine u kolumni za The New York Times pod nazivom ''My Medical Choice'' prvi put javno otkrila da je napravila preventivnu dvostruku mastektomiju. Na taj se korak odlučila nakon što su joj liječnici rekli da nosi gen BRCA1, koji značajno povećava rizik od raka dojke i jajnika.

''Htjela sam ovo napisati kako bih rekla drugim ženama da odluka o mastektomiji nije bila laka, ali to je odluka zbog koje sam jako sretna. Moje šanse da dobijem rak dojke pale su s 87 posto na manje od 5 posto. Sada mogu svojoj djeci reći da se ne moraju bojati da će me izgubiti zbog raka dojke.''

Angelinin motiv za ovaj zahvat bio je i osoban – njezina majka, Marcheline Bertrand, preminula je 2007. godine u 56. godini života nakon borbe s rakom. Taj gubitak duboko je utjecao na glumicu.

Dvije godine nakon mastektomije, u ožujku 2015., Jolie je napravila i preventivno uklanjanje jajnika i jajovoda, kako bi dodatno smanjila rizik od raka, piše People.

U spomenutom intervjuu istaknula je i da genetsko testiranje treba biti dostupono svim ženama koje imaju povećan rizik od oboljenja.

''Svaka žena uvijek bi trebala imati pravo odlučivati o svom zdravstvenom putu i imati informacije potrebne za donošenje odluka: genetsko testiranje trebalo bi biti dostupno i financijski pristupačno ženama s jasnim čimbenicima rizika ili značajnom obiteljskom anamnezom.''

''Kada sam 2013. podijelila svoje iskustvo, željela sam potaknuti informirane izbore. Odluke o zdravlju moraju biti osobne, a žene moraju imati informacije i podršku potrebnu za donošenje tih odluka. Pristup testiranju i zdravstvenoj skrbi ne bi smio ovisiti o financijama ili mjestu stanovanja'', zaključila je Jolie.

Cijeli intervju, zajedno s fotografijama ožiljaka od mastektomije, bit će objavljen 18. prosinca.

