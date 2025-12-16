Naša influencerica bombastično izdanje začinila je brutalnim prorezima i dekolteom

Ivana Mišković zasjala je na crvenom tepihu u izdanju koje spaja prozirne detalje, proreze i duboki dekolte.

Influencerica Ivana Mišković pojavila se na nedavnom beauty eventu u izdanju koje nije prošlo nezapaženo. U haljini koja kombinira eleganciju i odvažnost, pokazala je osjećaj za stil i samopouzdanje koje nosi s lakoćom.

Nosila je tamnoplavu, pripijenu haljinu sa svjetlucavim detaljima i izraženim prorezima koji su dodatno istaknuli njezinu figuru.

Ivana Mišković Foto: Igor Soban/PIXSELL

Visoki izrez i otvoreni dekolte unijeli su dozu drame, dok je crna bunda preko ramena cijelom outfitu dala luksuznu notu.

Ivana Mišković Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra

Što kažete na izdanje Ivane Mišković? Prezgodna žena, sve joj super stoji

Nije moj đir, izrezi su preveliki Prezgodna žena, sve joj super stoji

Nije moj đir, izrezi su preveliki Ukupno glasova:

Kombinaciju je zaokružila salonkama i jednostavno zaglađenom frizurom, a sve skupa djelovalo je skladno, moderno i efektno.

Inače, Ivanu na Instagramu prati više od 50 tisuća ljudi, gdje sa svojim pratiteljima dijeli modne kombinacije, beauty inspiracije i dijelove svoje svakodnevice.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se dječaka iz Petra Pana? Od njegove uloge prošle su 22 godine, a ovako izgleda danas!

Na istom događanju pojavila se i najbogatija Hrvatica koja je poglede privukla u vrućim hlačima i topiću. Više o tome saznajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Objavljene dramatične snimke uhićenja sina ubijenog redatelja

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je Anđa Marić prije pričala o svom sinu, koji se trenutačno bori s teškom ovisnosti