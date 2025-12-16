Čista magija! Pogledajte fotke s raskošne proslave rođendana Marka Grubnića

Marko Grubnić proslavio je 43. rođendan u svom prepoznatljivom stilu.

Domaći stilist Marko Grubnić proslavio je svoj 43. rođendan u spektakularnom, ali istovremeno intimnom ambijentu, koji je savršeno odražavao njegov stil i estetiku.

Rođendanska večera održana je u raskošno uređenom prostoru ispunjenom desecima bijelih svijeća, koje su stvarale gotovo filmsku, mističnu atmosferu. Svjetlost svijeća, refleksije u ogledalima i pažljivo postavljen dekor dali su cijeloj večeri dozu luksuza i tihe elegancije, zbog čega je slavlje izgledalo poput modne kampanje.

Posebnu pozornost privukla je i rođendanska torta – tamna, gotovo barokna, s elegantnim detaljima i natpisom "forty something", koja se savršeno uklopila u cijeli koncept večeri, a sve je dalo dašak ekstravagancije.

Marko Grubnić - 6 Foto: Instagram

Marko Grubnić - 4 Foto: Instagram

Ni modni odabir nije razočarao. Marko je nosio crno odijelo dubokog izreza, koje je isticalo njegov prepoznatljiv stil, a u jednom trenutku look je upotpunio i upečatljivim kaputom s leopardovim uzorkom. Elegantne mokasine, nakit i samouvjeren stav zaokružili su styling koji je još jednom potvrdio njegov status modne ikone domaće scene.

Marko Grubnić - 4 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Marko Grubnić - 8 Foto: Marko Grubnić/Instagram





"Moj je rođendan. Tajna večera u ponoć. Čista magija", napisao je Marko u opisu fotogalerije na Instagramu.

Sudeći po prizorima koje je podijelio, njegov 43. rođendan bio je sve samo ne običan – bio je to pažljivo osmišljen, ikoničan trenutak za pamćenje.

