Svijet glume zavijen u crno: Preminuo glumac iz nezaboravne scene u kultnom filmu

Martin Grelis, kojeg su filmofili upoznali zahvaljujući ulozi u filmu "Matrix", iznenada je preminuo u dobi od 57 godina.
Australska filmska i televizijska scena zavijena je u crno nakon vijesti o smrti glumca Martina Grelisa, koji je preminuo u dobi od 57 godina. Tužnu vijest potvrdila je njegova menadžerska agencija Sophie Jermyn Management odajući mu emotivnu počast na društvenim mrežama.
U objavi uz njegovu fotografiju opisali su ga kao sjajnu iskru koja je osvjetljavala svaku prostoriju ističući da je bio ne samo talentiran glumac već i iznimno dobra i topla osoba. Smrt omiljenog glumca duboko je pogodila kolege, prijatelje i obožavatelje diljem Australije.
Martin Grelis iza sebe ostavlja karijeru dugu gotovo tri desetljeća. Glumački put započeo je manjom, ali zapaženom ulogom u kultnom znanstveno-fantastičnom filmu "Matrix", u kojem je glumio uz Keanua Reevesa. Upravo je taj film mnogima ostao prva asocijacija na njegovo ime.
Tijekom godina ostvario je niz zapaženih uloga na televiziji, uključujući serije "All Saints", "Water Rats" i miniseriju "Mabo", a posebno je hvaljen bio za ulogu detektiva u miniseriji "Schapelle" iz 2014. godine, koja se bavila suđenjem osuđenoj krijumčarki droge.
Njegova posljednja glumačka uloga bila je ranije ove godine u seriji "Alpha King", u kojoj je glumio uz Miju Pimentel, čime je zaokružio bogatu i raznoliku karijeru.
Nakon objave vijesti o smrti društvene mreže preplavile su poruke sućuti. Obožavatelji su ga opisivali kao najdivnijeg čovjeka i zahvaljivali mu na ulogama koje su obilježile njihovo odrastanje.
U kontekstu "Matrixa" mnogi su se prisjetili i glumice Ade Nicodemou, čija je cameo uloga u tom filmu ponovno postala viralna prije nekoliko godina dodatno podsjećajući publiku na glumačku ekipu u kojoj je sudjelovao i Grelis.
Martin Grelis ostat će upamćen kao glumac koji je tiho, ali snažno obilježio australsku filmsku industriju. Bio je profesionalac s velikim talentom i još većim srcem, koji je prerano otišao, ali iza sebe ostavio neizbrisiv trag.
