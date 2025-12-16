Kakvo iznenađenje! Mladi Vatreni podijelio divnu vijest, s partnericom je sve uspješno skrivao

Petru Musi posljednjih su se tjedana posložili i sportski i životni snovi – nakon velikog uspjeha s reprezentacijom, stigla je i obiteljska sreća.

Hrvatski nogometaš Petar Musa ovih dana ima veliki razlog za slavlje.

U njegovu obitelj stigla je prinova, a mladi vatreni vijest je podijelio putem Instagram priče, pozirajući s bebom umotanom u dekicu i sinčićem Nikkyjem.

Petar Musa na Instagramu

''15.12. 2025. P. Moj cijeli život'', napisao je.

Kako piše Gloria, paru je stigla djevojčica.

Petar i partnerica Laura poznati su po tome da svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti.

Petar Musa i partnerica

Petar Musa i partnerica

Musa je u veljači 2024. na isti način podijelio vijest o rođenju sina Nikkyja, dok su u studenome iste godine objavljene i fotografije s njegova krštenja.

Petar Musa

Posljednje dvije godine njihov se život odvija između Zagreba i Dallasa, gdje Musa od veljače 2024. nastupa za FC Dallas.

Petar Musa sa suprugom i sinom

Petar Musa

Podsjetimo, prije mjesec dana svojim prvim pogotkom za Vatrene Musa je osigurao Hrvatskoj plasman na Svjetsko prvenstvo.

Inače, Musina majka, Jagoda Obradović, također je bila uspješna hrvatska nogometašica – za reprezentaciju je odigrala pet utakmica između 1993. i 1994. godine.

