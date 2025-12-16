Anđa Marić se oglasila nakon bolnog priznanja o sinu: ''Sramila sam se i htjela ostati zauvijek u rupi...''

Anđa Marić, koja je nedavno progovorila o teškoj situaciji sa sinom, dirnula je javnost novom objavom o boli, ranjivosti i snazi zajedništva.

Nakon što je javno progovorila o teškoj životnoj situaciji kroz koju prolazi, borbi njezina sina Gašpera s alkoholizmom, Anđa Marić ponovno se obratila svojim pratiteljima putem društvenih mreža.

U dirljivoj objavi podijelila je kako se posljednjih mjeseci nosi s osjećajem srama, boli i tuge, ali je otkrila i koliko joj znači podrška koju je sada dobila.

''Ranjivost zaista jest supermoć. Kad pomislim da sam zadnja dva tjedna - ili čak šest mjeseci - jedva hodala ulicom uzdignute glave, poražena sramom i nevjericom zbog svega što mi se događa… A onda danas, čitajući predivne komentare, dobila sam toliko ljubavi, snage i potvrde da su ljudi najljepša bića. I da zaista živim okružena anđelima'', napisala je.

''Skinula sam se gola - emotivno. Dugo sam se sramila i htjela ostati zauvijek u rupi, bez riječi i bez glasa. Ali kad sam smogla snage progovoriti, vidjela sam da takve bitke vodi puno, puno ljudi oko mene. Puno više nego što sam ikad mislila. Hvala vam. Budimo nježniji jedni prema drugima - u ovim blagdanima, a i inače. Uvijek. I sve više'', dodala je.

