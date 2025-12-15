Preminuo glumac iz kultne serije, njegov neutješni suprug potvrdio je tužnu vijest

Anthony Geary preminuo je 14. prosinca u Nizozemskoj, a vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov suprug Claudio Gama.

Anthony Geary, legendarni glumac poznat po ulozi Lukea Spencera u kultnoj sapunici ''Opća bolnica'', preminuo je u 79. godini, piše Daily Mail.

Umro je u nedjelju u Amsterdamu, nakon komplikacija samo tri dana nakon operacije, a vijest je za TV Insider potvrdio njegov neutješni suprug Claudio Gama.

''Bio je to šok za mene, našu obitelj i prijatelje. Više od 30 godina Tony mi je bio prijatelj, partner i suprug'', izjavio je Gama.

Geary je bio jedno od najprepoznatljivijih lica televizijskih sapunica, a status prave zvijezde stekao je krajem 70-ih i početkom 80-ih zahvaljujući ulozi Lukea. Uz Genie Francis u ulozi Laure činio je tada najpoznatiji TV par, a njihova ljubavna priča rušila je rekorde gledanosti i ušla u povijest televizije, piše Daily Mail.

Za svoju ulogu Geary je osvojio rekordnih osam nagrada ''Daytime Emmy'' za najboljeg glavnog glumca.

Glumu je studirao na Sveučilištu Utah, a glumačku karijeru gradio je u Los Angelesu, gdje se pojavljivao u serijama poput ''All in the Family'', ''The Partridge Family'' i ''The Mod Squad''. Prvu sapuničarsku ulogu imao je 1971. u seriji ''Bright Promise'', a zatim i u'' The Young and the Restless''.

U ''Općoj bolnici'' debitirao je 1978., isprva samo na 13 tjedana, no publika je zavoljela njegov lik i uloga se pretvorila u karijeru koja je trajala desetljećima. I nakon što se povukao iz serije, nastavio je glumiti u drugim projektima, uključujući filmove ''UHF'', ''Agony'' i ''Night of the Warrior''.

U svom posljednjem intervjuu 2023. godine, koji je dao časopisu Digest, Geary je rekao kako je zadovoljan svim što je postigao.

''Proveo sam više od 30 godina u toj seriji. Dao sam sve od sebe, uživao sam, osvojio nagrade i otišao u pravom trenutku. Danas živim u Amsterdamu, gradu o kojem sam sanjao cijeli život. Imam osobu koja me voli i život kakav prije nisam imao – bez obzira na fanove, Emmyje ili slavu. Sve se dogodilo kad je trebalo'', rekao je.

