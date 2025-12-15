Znate li kad je Harry sreo Sally? Riješite kviz o jednoj od najljepših filmskih ljubavnih priča

Prisjetite se dijelova jednog od najpoznatijih romantičnih komedija svih vremena.
Film ''Kad je Harry sreo Sally'' nije samo ljubavna priča – to je duhovita, iskrena i bezvremenska rasprava o prijateljstvu, ljubavi i vječnom pitanju: mogu li muškarac i žena biti samo prijatelji?
Nažalost, svijet je potresla vijest o smrti čovjeka koji je režirao ovaj film, Roba Reinera. On i njegova supruga pronađeni su mrtvi u svom domu, a stravične detalje saznajte OVDJE.
Kroz nezaboravne dijaloge, legendarne scene i šarm glavnih likova, film je postao klasik koji se i danas rado gleda. Ovaj kviz provjerit će koliko se dobro sjećate detalja radnje, likova i kultnih trenutaka.
