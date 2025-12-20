Neobična tradicija kraljevske obitelji traje desetljećima, jeste li i vi to primijetili?

Britanska kraljevska obitelj ima običaj objavljivanja kraljevskih čestitki više od 100 godina, no mnogi neće odmah uočiti jedan detalj.

Kraljevske božićne čestitke već su više od jednog stoljeća omiljena blagdanska tradicija britanske monarhije. Od 1923. godine, kada je prvi put poslana službena kraljevska čestitka, javnost svake godine s nestrpljenjem iščekuje nove fotografije kraljevske obitelji.

Ipak, postoji jedan detalj koji se ponavlja iz godine u godinu i već 102 godine ne prestaje intrigirati javnost, a to je da na tim čestitkama gotovo nikada nema snijega.

Umjesto zimskih kaputa, pahulja i božićnih drvaca, kraljevske čestitke redovito prikazuju sunčane prizore, cvjetne vrtove i opuštene obiteljske trenutke.

Prema riječima kraljevskog stručnjaka Richarda Fitzwilliamsa, taj izbor nije nimalo slučajan. Toplije, proljetne ili ljetne fotografije namjerno se koriste kako bi prenijele poruku optimizma, snage i pozitivnog pogleda u budućnost.

Pogledaji ovo Celebrity Udala se jedna od najljepših žena na svijetu! Zgodni trener izliječio joj je slomljeno srce

"Da kraljevska obitelj pozira u zimskim kaputima i lošem vremenu, to bi se moglo shvatiti kao simbol teške godine", objašnjava Fitzwilliams, dodajući kako su božićne čestitke važan alat odnosa s javnošću.

Ovogodišnja čestitka princa Williama i princeze Kate posebno je raznježila obožavatelje diljem svijeta. Fotografija prikazuje prijestolonasljednički par s djecom Georgeom, Charlotte i Louisom kako sjede na travi među proljetnim narcisima u Norfolku.

Iako je snimljena u travnju, objavljena je u prosincu uz jednostavnu poruku: "Želimo svima vrlo sretan Božić". Stručnjaci ističu kako ova slika simbolizira iscjeljenje i novi početak, osobito u svjetlu Kateine remisije od raka.

Sličan pristup primjenjuju i kralj Charles i kraljica Camilla, čija je božićna čestitka za 2025. godinu snimljena u Italiji tijekom državnog posjeta Rimu, također u proljetnim uvjetima, a ni pokojna kraljica Elizabeta nije bila iznimka.

Fitzwilliams smatra da kraljevska obitelj svjesno izbjegava klasične božićne motive kako bi njihove čestitke ostale bezvremenske i neupadljivo elegantne.

"Tradicije se moraju povremeno mijenjati ili postaju ustajale", istaknuo je Fitzwilliams.

Kraljevske božićne čestitke možda nemaju snijeg, ali imaju ono što kraljevska obitelj želi poslati svijetu – nadu, stabilnost i kontinuitet. I upravo je u tome tajna njihove dugovječnosti i posebnog šarma.

