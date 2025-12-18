Najmlađi princ zvijezda je nove kraljevske, božićne čestitke Kate i Williama

Britanska kraljevska obitelj i ove je godine obilježila blagdane objavom tradicionalne božićne čestitke, a princ i princeza od Walesa predstavili su novu obiteljsku fotografiju sa svojom djecom.

Princ i princeza od Walesa danas su objavili novu obiteljsku fotografiju za svoju božićnu čestitku, na kojoj su s djecom – princom Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom.

Fotografija, koju je u travnju u Norfolku snimio Josh Shinner, objavljena je na društvenim mrežama Kensingtonske palače uz natpis: ''Svima želimo sretan Božić.''

Na slici se vidi kako William i Kate nasmijani sjede na travi među proljetnim narcisima sa svojom djecom, a princeza je pritom zagrlila Georgea.

Charlotte naslanja glavu na očevo rame i drži ga za ruku, dok opušteni Louis naslonjen sjedi između Williamovih nogu.

Svu pozornost opet je ukrao upravo Louis kojem nedostaje nekoliko mliječnih zubi.

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 3 Foto: Afp

''Predivna fotografija, i vama sretan Božić'', ''Ovo je preslatko, sretan Božić'', ''Kakva predivna obitelj, i vama sretni blagdani'', pišu im fanovi.

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 2 Foto: Afp

Čini se da je fotografija nastala tijekom istog snimanja koje je gospodin Shinner koristio za portrete povodom Georgeova 12. rođendana u srpnju i Louisova sedmog rođendana u travnju.

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 1 Foto: Afp

Početkom prosinca svi zajedno bili su na božićnoj misi, fotografije pogledajte OVDJE.

