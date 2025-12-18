Pretraži
ma taj osmijeh!

Najmlađi princ zvijezda je nove kraljevske, božićne čestitke Kate i Williama

Piše J. C. , Danas @ 11:42 Celebrity komentari
Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 3 Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 3 Foto: Afp

Britanska kraljevska obitelj i ove je godine obilježila blagdane objavom tradicionalne božićne čestitke, a princ i princeza od Walesa predstavili su novu obiteljsku fotografiju sa svojom djecom.

Tko je Karen Read?
presuda podijelila javnost
Od financijske analitičarke do optuženice za ubojstvo: Slučaj ove žene jedan je od najpraćenijih u novijoj povijesti
Georgina Rodriguez prvi put javno komentirala zaruke sa Cristianom Ronaldom
cijena je prava sitnica
Ronaldova Georgina o prosidbi i skupocjenom prstenu: ''To je najmanje što mi je mogao ponuditi''
Leonardo DiCaprio nikad nije pogledao ''Titanic''?
''ovo nije moguće''
DiCaprijevo priznanje o ''Titanicu'' zapanjilo je fanove ovog kultnog filma
Ivana Kovač o životnom preokretu, vjeri i glazbi: "Kad sam izašla s ispovijedi, letjela sam"
''zavapila sam bogu...''
Ivana Kovač otkrila koji joj je ključni trenutak promijenio život: "Bila sam u izrazito lošem stanju"
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
''Izopćenik si ako...''
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
Lana Lourdes Rupić, kći svjetski proslavljenog domaćeg glumca ponijela titulu Kraljice Hrvatske 2025.
predivna lana
Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!
Kako izgleda supruga Zdravka Čolića?
živi povučeno
Kako izgleda supruga Zdravka Čolića? Upoznao ju je u Hrvatskoj, a ovo je njena rijetka fotka
Snažan potres pogodio Dalmaciju: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
Dobro se osjetio
Snažan potres u Dalmaciji: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
Novi udar na pušače! Stiže novo poskupljenje, evo i od kada: "Trgovci će pokušati prevaliti porez na krajnjeg potrošača"
povećanje trošarina
Novi udar na pušače! Stiže novo poskupljenje, evo i od kada: "Trgovci će pokušati prevaliti porez na krajnjeg potrošača"
Vatrogasci gase požar na Veterinarskom fakultetu
Vatrogasci na terenu
FOTO Požar na fakultetu u Zagrebu! "Djelatnici su dojavili da gori..."
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
''Izopćenik si ako...''
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Legionarska bolest (legionela) na Rebru! Ovo su simptomi
ŠIRI SE BAKTERIJA
Legionarska bolest (legionela) u zagrebačkom vrtiću! Ovo su simptomi
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
VIDEO Tvorac ovog videa tvrdi na nije riječ o AI-ju, no mi ne znamo u što bismo više vjerovali - pogledajte sami
Što reći?
VIDEO Tvorac ovog videa tvrdi na nije riječ o AI-ju, no mi ne znamo u što bismo više vjerovali - pogledajte sami
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Pogledajte detalje
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Ante Budimir zaključio ludnicu u Kupu: Nakon šest golova u 120 minuta, Osasuna prošla dalje
Drugoligaš ih namučio
Budimir zaključio ludnicu u Kupu: Nakon šest golova u 120 minuta, Osasuna preživjela
Mafija ubila bivšeg nogometaša Barcelone i Fluminensea (33): Pokušali su ubiti i njegovu majku
užas!
Mafija ubila bivšeg nogometaša Barcelone i Fluminensea (33): Pokušali su ubiti i njegovu majku
MasterChef: MasterChef kuhinju večeras će preplaviti emocije - bit će smijeha i suza!
LIJEPO!
MasterChef kuhinju večeras će preplaviti emocije - bit će smijeha i suza!
MasterChef: Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
ŽALOSNO
Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
MasterChef: Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
BRAVO!
Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Overseas Highway
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela
dvogodišnji posao
HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Severina u oversized sakou, cvjetnoj suknji i smeđim čizmama
Savršen spoj
Kad vidite kakvu suknju Severina nosi zimi, znat ćete da ste je s razlogom proglasile kraljicom stila
Kolač koji ste proglasile najtežim za izradu
Zadaje puno posla
Usudite li se raditi ga? Preko 3000 čitateljica ovaj je kolač proglasilo pravom slatkom mukom
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Pogledajte detalje
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
 
