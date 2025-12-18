Tko je fatalni Španjolac iz novog filma koji podsjeća na seriju za kojom su žene ludjele?

Glumac i model Fernando Lindez spojio je šarm, talent i stil – i zaludio društvene mreže.

Ako koristite TikTok, velika je vjerojatnost da vam je već "iskočio" barem jedan klip iz novog španjolskog filma ''Tell Me Softly''.

Ova romantična drama u kratkom je roku osvojila korisnike diljem svijeta, a emotivne scene, glumačka kemija i ljubavni trokut učinile su je viralnim hitom na društvenim mrežama.

Fernando Líndez, Alícia Falcó, Diego Vidales Foto: Profimedia

Glavne uloge u filmu tumače Alícia Falcó kao Kami Hamilton te Fernando Lindez i Diego Vidales kao braća Thiago i Taylor Di Bianco – dvojica fatalnih mladića čiji se povratak u život Kam pretvara u emocionalni kaos. Radnja filma neodoljivo podsjeća na seriju ''The Summer I Turned Pretty'', gdje se također sve vrti oko dva brata i jedne djevojke – što dodatno pojačava napetost i privlačnost priče.

A tko je zapravo Fernando Lindez, novo lice koje obožavatelji žele gledati sve više?

Fernando Líndez Foto: Profimedia

Rođen 16. ožujka 2000. u Madridu, Fernando je svoju glumačku karijeru započeo u seriji ''Skam España'', gdje je tumačio Alejandra. Nakon toga pojavio se u popularnoj seriji ''Élite'', a glumio je i u projektu ''Escándalo: Relato de una obsesión''. Ipak, upravo je film ''Tell Me Softly'' označio njegov veliki iskorak i donio mu globalnu vidljivost.

Unatoč brzom usponu i sve većoj pažnji javnosti, Fernando naglašava da ga uspjeh nije promijenio.

"Iskreno, nisam osjetio neku drastičnu promjenu u svom životu. Profesionalno se sve jako promijenilo i uvijek pokušavam ispuniti očekivanja u onome što radim, ali osobno se osjećam kao isti Fer kao i uvijek'', rekao je za Numero Switzerland.

Fernando Líndez Foto: Instagram

Otvoreno je govorio i o izazovima s kojima se susretao na početku karijere, posebice o strahovima.

"Uvijek sam se bojao kritika i osuđivanja, ali s vremenom i iskustvom naučio sam se nositi s tim stvarima'', objasnio je.

U svemu, kaže, ključnu ulogu ima podrška najbližih ljudi - obitelj i prijatelji.

"Oni su mi velika podrška i izvor inspiracije. Uvijek mi pomažu kad mi je to potrebno'', otkrio je.

Osim glume, Fernando paralelno gradi i karijeru u svijetu mode. Njegov ulazak u modeling bio potpuno neočekivan.

"Bilo je to čista slučajnost. Bio sam jako sramežljiv i jako sam se bojao kamera. Otkili su me preko Instagram profila mog najboljeg prijatelja i tada su me kontaktirali. Moj prvi posao bio je katalog za Lidl. Bio sam super nervozan, ali bilo je jako zabavno'', rekao je.

Ovaj Španjolac aktivan je na Instagramu, gdje ga prati više od 900 tisuća pratitelja.

