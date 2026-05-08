Bacite oko na nastup srpskih predstavnika na Eurosongu, kostimi im teže 20 kilograma!

Srpski bend Lavina nastupa na Eurosongu 12. svibnja s pjesmom "Kraj mene", a njihov upečatljivi nastup i teški kostimi već su izazvali pozitivne reakcije publike.

Srpski bend Lavina iz Niša sljedeći tjedan predstavlja svoju zemlju na Eurosongu u Beču, gdje će 12. svibnja izvesti pjesmu "Kraj mene".

Za scenski nastup pripremili su upečatljive kostime, koji, prema navodima, mogu težiti i do 20 kilograma.

Na službenom profilu Eurosonga objavljen je i prvi uvid u njihovu probu, koji otkriva vizualni koncept nastupa. Reakcije publike na društvenim mrežama uglavnom su vrlo pozitivne, a brojni gledatelji već sada izražavaju oduševljenje i visoka očekivanja.

Prvo polufinale održava se 12. svibnja u bečkoj dvorani Stadthalle, a deset najboljih izborit će finale glasovima publike i žirija. Srbija će nastupiti 15. po redu, dok će iste večeri na pozornicu izaći i hrvatska grupa Lelek kao treći izvođač.

U revijalnom dijelu programa publiku očekuju i posebni nastupi, među kojima se ističe legendarna Vicky Leandros, koja će obilježiti 70 godina Eurosonga.

