Odgovor na sinove optužbe? Victoria Beckham prvi put javno progovorila o obiteljskom sukobu

Victoria Beckham prvi je put javno odgovorila na teške optužbe sina Brooklyna Beckhama o "Brand Beckhamu".

Victoria Beckham prvi put javno je progovorila o ozbiljnom sukobu sa sinom Brooklynom Peltz-Beckhamom, koji je posljednjih mjeseci šokirao javnost optužbama na račun slavne obitelji.

U velikom intervjuu za podcast Aspire modna dizajnerica i bivša članica Spice Girlsa odgovorila je na tvrdnje svog najstarijeg sina, koji je ranije izjavio kako su njegovi roditelji i braća i sestra performativni te da im je "Brand Beckham na prvom mjestu".

Posljednjih godinu dana Brooklyn ne razgovara s roditeljima Davidom i Victorijom, a odnosi su dodatno zahladili nakon što su on i njegova supruga Nicola Peltz propustili proslavu Davidova 50. rođendana. Prema pisanju stranih medija, komunikacija između obitelji navodno se sada odvija preko odvjetnika.

U intervjuu je Victoria pokušala demantirati tvrdnje da je obitelj svjesno gradila globalni poslovni imperij na račun privatnog života.

"Kada smo se David i ja upoznali, nikada nam nije bila namjera stvoriti brend. Ljudi govore o ‘Brand Beckhamu’, ali to se dogodilo potpuno organski", rekla je Victoria, prisjetivši se i svojih početaka u Spice Girlsima te Davidovih prvih velikih reklamnih kampanja za Adidas, Pepsi i Brylcreem.

"Spice Girls su radile reklame za čips, lizalice, dezodoranse… moja mama još uvijek ima Spice Girls pizzu u zamrzivaču više od 30 godina", našalila se te je naglasila kako ona i David nikada nisu imali zajedničke poslovne projekte: "David radi ono što David radi, ja radim ono što ja radim. Tako je oduvijek bilo."

Najstariji sin para, 27-godišnji Brooklyn je početkom godine optužio roditelje da su ga godinama kontrolirali kroz "performativne objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentične odnose". Također je tvrdio da ga je majka nazvala zlim nakon što na svom vjenčanju s Nicolom nije sjedio za glavnim stolom, a Victoriju je optužio i da je otela njihov prvi ples.

Victoria je sada poručila da je uvijek pokušavala biti prije svega dobra majka: "Uvijek sam željela biti najbolja mama kakva mogu biti i pomoći djeci da ostvare svoj puni potencijal. Nikada nije bilo riječ o nametanju, nego o podršci."

Osim toga, priznala je da su njezina djeca odrastala pod velikim pritiskom javnosti: "Naša djeca imala su potpuno drugačije odrastanje od mene i Davida. Uvijek smo ih pokušavali zaštititi koliko god možemo."

Obitelj Beckham već desetljećima slovi za jednu od najutjecajnijih celebrity obitelji na svijetu. David Beckham izgradio je uspješnu nogometnu i poslovnu karijeru, dok je Victoria nakon Spice Girls stvorila luksuzni modni i beauty brend.

Njihova djeca također su odrastala pod reflektorima, a Brooklyn je posljednjih godina pokušavao izgraditi karijeru kroz kuhanje, fotografiju i društvene mreže.

Unatoč glamuru i milijunskom carstvu, čini se kako se obitelj Beckham trenutno suočava s jednim od najtežih privatnih razdoblja dosad.

