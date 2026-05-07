Glazbena diva 80-ih iza sebe ima veliku karijeru, a privatno je prolazila kroz bolna iskustva

Bonnie Tyler, legendarna pjevačica hrapavog glasa, oporavlja se od hitne operacije crijeva.

Velška glazbena legenda Bonnie Tyler hitno je završila u bolnici zbog operacije crijeva, a vijest je zabrinula njezine brojne obožavatelje diljem svijeta. Prema riječima glasnogovornika, a prenosi BBC, operacija je prošla uspješno, no liječnici su 74-godišnju pjevačicu stavili u induciranu komu.

Iako je posljednjih desetljeća daleko od vrhova svjetskih top-lista, Bonnie Tyler ostala je jedna od najprepoznatljivijih pjevačica svih vremena zahvaljujući svom hrapavom glasu i hitovima koji su obilježili 80-e.

Galerija 13 13 13 13 13

Bonnie Tyler - 9 Foto: Profimedia

Bonnie Tyler - 3 Foto: Afp

Rođena je kao Gaynor Hopkins 8. lipnja 1951. u Neathu u Walesu, u skromnoj radničkoj obitelji. Odrastala je uz četvero braće i sestara, a glazba je odmalena bila važan dio njezina života. Kao djevojčica pjevala je u crkvenom zboru i slušala izvođače poput Janis Joplin i Tine Turner, koje su kasnije snažno utjecale na njezin stil. Prije glazbene karijere radila je u trgovini i sudjelovala na lokalnim talent showovima.

Sudbonosni trenutak dogodio se sredinom 70-ih kada ju je u jednom klubu u Swanseaju primijetio lovac na talente Roger Bell. Ubrzo je promijenila ime u Bonnie Tyler i krenula profesionalnim glazbenim putem.

Prvi veliki uspjeh ostvarila je pjesmom "Lost in France" 1977. godine, no upravo joj je zdravstveni problem obilježio karijeru.

Nakon operacije glasnica liječnici su joj savjetovali da nekoliko tjedana ne govori. Tyler to nije poslušala, zbog čega je njezin glas postao trajno hrapav i dubok – upravo ono po čemu će kasnije postati svjetski poznata. Umjesto da joj uništi karijeru, taj glas pretvorio ju je u jedinstvenu pojavu na glazbenoj sceni.

Bonnie Tyler - 7 Foto: Profimedia

Bonnie Tyler - 3 Foto: Profimedia

Početkom 80-ih Bonnie Tyler postala je globalna zvijezda. Godine 1983. objavila je pjesmu "Total Eclipse of the Heart", koju je napisao Jim Steinman.

Balada je postala jedan od najvećih hitova desetljeća - bila je broj jedan u Velikoj Britaniji i SAD-u, prodana je u milijunskim nakladama, spot je postao MTV klasik, a desetljećima kasnije premašila je milijardu streamova na Spotifyju.

Uslijedili su i drugi veliki hitovi poput "Holding Out for a Hero", "If You Were a Woman" i "Here She Comes".

Tijekom 80-ih bila je jedna od najvećih rock-pop zvijezda svijeta, a njezin glas i danas je među najprepoznatljivijima u glazbenoj industriji. Međutim, dolaskom 90-ih glazbeni trendovi počeli su se mijenjati, a Bonnie Tyler postupno je izgubila status globalne hitmejkerice. I dalje je redovito nastupala i izdavala albume, no više nije uspijevala ostvariti uspjehe kakve je imala tijekom 80-ih.

Pogledaji ovo Celebrity Drama uoči Eurosonga: Zdravstveni problemi pogodili jednu od lelekica

Unatoč tome ostala je iznimno popularna u Europi, posebno u Njemačkoj, Francuskoj i skandinavskim zemljama, gdje je nastavila puniti koncertne dvorane.

Tijekom života Bonnie Tyler često se suočavala sa zdravstvenim problemima povezanim upravo s glasnicama i glasom koji ju je proslavio. Zbog dugogodišnjih napornih turneja i nastupa više je puta morala na medicinske tretmane, a sada je zabrinula javnost hitnom operacijom crijeva.

Srećom, prema posljednjim informacijama, uspješno se oporavlja i planira nastaviti turneju koja uključuje koncerte diljem Europe.

Bonnie Tyler - 6 Foto: Profimedia

Bonnie Tyler - 2 Foto: Profimedia

Za razliku od brojnih glazbenih zvijezda njezine generacije, Bonnie Tyler nikada nije bila poznata po velikim skandalima. Od 1973. godine u braku je s Robertom Sullivanom, nekadašnjim džudašem i poslovnim čovjekom. Njihov brak traje više od 50 godina, što je prava rijetkost u svijetu showbusinessa.

Par nema djece, a Bonnie je ranije otvoreno govorila o spontanim pobačajima koji su joj bili jedno od najtežih životnih iskustava. Velik dio vremena provode između Velike Britanije i Portugala, gdje imaju luksuznu vilu.

Bonnie Tyler - 1 Foto: Profimedia

Bonnie Tyler - 4 Foto: Profimedia

Godine 2013. predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu s pjesmom "Believe in Me". Iako nije ostvarila vrhunski rezultat, njezin nastup izazvao je veliku pažnju jer je bila jedna od najvećih svjetskih zvijezda koje su posljednjih godina nastupile na natjecanju. Eurovizijska publika dočekala ju je s velikim simpatijama, a Tyler je kasnije govorila kako joj je Eurosong bio jedno od zanimljivijih iskustava u karijeri.

Bonnie Tyler danas i dalje aktivno nastupa, snima glazbu i odlazi na turneje. Unatoč zdravstvenim problemima, ne planira se povući sa scene.

Njezini hitovi redovito se koriste u filmovima, serijama i reklamama, a mlađe generacije ponovno su ih otkrile zahvaljujući TikToku i streaming platformama.

I nakon gotovo 50 godina karijere Bonnie Tyler ostala je simbol jednog vremena – žena čiji je prepoznatljivi glas obilježio povijest pop i rock glazbe.

Prije dvije godine imitirao ju je Alen Bičević, a kako je to ispalo, pogledajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom, progovorio je o borbi za život, ratu i Thompsonu

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Za fotke Nives u čipkastom korzetu i minici nije potreban dodatan opis, pogledajte ih sami

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Iva Jerković objavila fotku svoje mame iz mladosti: ''Nije ni čudo da si ti tako lijepa''

Pogledaji ovo Nekad i sad Sa samo 13 godina ispisala je povijest: Zbog nje su se mijenjala pravila Eurosonga

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković razveselila pratitelje novom objavom: "To će sigurno biti top"