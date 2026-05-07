Petar Grašo otkrio detalje obiteljske idile: ''Imamo ta dva mala gremlina koja nam se motaju oko nogu''

Split danas slavi Dan grada i svojeg zaštitnika, svetog Dujma. Tim povodom sinoć je na Rivi pred tisućama obožavatelja zapjevao Petar Grašo, kojeg je iz prvih redova bodrila cijela obitelj. Našem Gordanu Vasilju otkrio je kako izgleda njegov život izvan scene i kako supruga Hana i on odgajaju kćer i sina.

Nakon dvije godine Petru Graši je opet, u sklopu Sudamje, pripala čast zapjevati svojim sugrađanima na splitskoj Rivi.

''Pa mene sveti Duje asocira prvenstveno na djetinjstvo, sveti Duje je zapravo kao neko obiteljsko slavlje za cijeli grad. Ja se sjećam tih klepetavaca, tih drvenih leptira koji su bili 'must have', što se kaže kad si dijete. Ja sam svom djetetu uzeo to prije dva-tri dana, njoj je to bilo zanimljivo par minuta, ona je digital era.''

A kćerkica Alba i sinčić Toni su s majkom i bakama sinoć bodrili tatu iz backstagea. Na pitanje smatra li se više popustljivim ili autoritativnim ocem, Petar odgovara.

''Pa mislim da je to uvijek igra. Oni znaju točno svaki put još malo prebaciti granicu, testiraju te, a ja sam isto roditelj prvi put, tako da učimo jedni od drugih. Mislim da tu treba pustiti djecu da razviju i svoju osobnost, ne treba ih u svemu zatomljavati, ali treba im postaviti neke granice na način koji razumiju.''

Tijekom tri desetljeća na sceni Petar je privatni život, koliko je mogao, uvijek nastojao čuvati za sebe, baš kao i njegova supruga Hana, s kojom je u braku četiri godine.

''Lagan si onoliko koliko ti je lagan partner i koliko si ti sam lagan. Mi smo nekako ljudi koji se fokusiraju na bitno. Nismo tipovi od tračeva, nismo tipovi od dolaska na neke evente da nas se slika, mi živimo neki život koji je meni i njoj drag, a to je daleko od kamera. Volimo slične stvari, sličnu muziku, imamo ta dva mala Gremlina koja nam se motaju oko nogu, tako da su to neki naši fokusi. Volimo se i uživamo biti s ljudima koji su nam bliski.''

A kakva je jedna od naših najvećih muških zvijezda kad se ugase svjetla pozornice?

''Ja sam miran tip, tip koji voli humor, tip koji ima spicy humor s prijateljima koje zna, koje voli za stolom, ne milijun ljudi, ne ljude koji će mi govoriti da sam ja super, nego ljude koje poznajem, s kojima mogu razgovarati o nekim temama koje me zanimaju, ne pametovati. Beskrajno volim more, ribe, lignje, jedva čekam ljeto kad između koncerata odem na svoj brod i bacim peškafondo.''

Uz 30 godina impresivne karijere, Grašo je nedavno proslavio i okrugli 50. rođendan.

''To je bilo iza mog šestog koncerta u Lisinskom, rođendan mi je bio dva dana nakon pa smo nekako spojili ta dva eventa i bilo je lijepo. Došli su neki dragi ljudi koji su bili na koncertu, malo smo se poslije zabavljali, pijuckali neka vina, pjevali, kako to već na rođendanima i treba biti.''

Jedan od najprepoznatljivijih domaćih vokala otkrio nam je kako danas, prije izlaska na pozornicu, osjeća još veće uzbuđenje nego na početku karijere.

''U početku nisi ni svjestan toga što ti se događa, a sad, nakon toliko godina, ljudi me pitaju kao: 'Jel ti se možda ne da svirati "Ako te pitaju" 150. put?' Ne, jer kad krene taj proces, kad krene pjesma, drži me, inače se ne bih bavio ovim, drži me više nego ikad.''

Petar posebno uživa u kreativnosti i čaroliji stvaranja novih pjesama s Tončijem i Vjekoslavom Huljićem.

''Najnemirniji smo ako nema konflikta. Uvijek volimo jedan drugome davati dozu rizika u to što radimo. Svo troje smo lagani za suradnju iz razloga što nemamo ego. Nikad netko od nas ne brani svoju tezu zato što je to moja teza, nego brani nešto što je bolje. To može biti njegovo, a on brani moje jer je njemu to bolje.''

Osim nove glazbe, punca i punicu još više ispunjava vrijeme s unucima.

''Ja putujem dosta, Hana je tu apsolutno 24 sata dnevno, a bake i djedovi su tu i ono što je najvažnije je da uživaju u cijelom tom procesu i da ne bježe od obaveza.''

A Grašo se svojoj vjernoj i nestrpljivoj publici obvezao predstaviti s čak četiri nove pjesme koje bi uskoro trebale ugledati svjetlo dana.

