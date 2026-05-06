Maja Lena Lopatny emotivnom se objavom prisjetila pokojnog oca: "Svaki dan pričamo o didi Roniju..."

Maja Lena Lopatny emotivnom se objavom prisjetila oca Ronalda na godišnjicu njegove smrti.

Maja Lena Lopatny, kći glumice Mije Begović i legendarnog vaterpolista Ronalda Lopatnyja, na društvenim mrežama prisjetila se oca povodom tužne obljetnice njegove smrti.

Uz fotografije je podijelila i emotivnu poruku, a u objavi se pojavljuje i video njezine kćerkice Mabel.

"Svaki dan pričamo o didu Roniju... i kako Mabel kaže... čuva nas s neba", napisala je, a potom dodala:

"Koliko bi sve bilo drukčije da si tu... Ta količina nedostajanja ne može se riječima opisati. U svakom danu nedostaje jedan dio koji nitko ne može zamijeniti. Tu si sa mnom kroz sve - u mislima, u odlukama, u osmijehu, u tišinama. I nekako, i dalje te tražim svuda."

Ronald Lopatny preminuo je 5. svibnja 2022. u 78. godini, nakon duge bolesti. S Mijom Begović bio je u braku od 1990. do 1996., a ranije je bio oženjen Terezom Kesovijom.

Nedugo nakon očeva sprovoda, Maja Lena je govorila o njihovoj povezanosti:

"Ja sam mu bila motiv i razlog življenja. A on je dio mene i kroz mene će zauvijek biti s nama. I želim da me gleda odozgo i da bude ponosan na mene kao što sam ja na njega. Moj tata je najbolji čovjek kojeg sam upoznala. Rastanci su uvijek teški, ali znam da bi njemu srce bilo puno zbog svih ljudi koji su mu odali počast svojim dolaskom i na komemoraciju i na sprovod."

U lipnju 2024. Maja Lena postala je majka, a s partnerom Karlom Šeparovićem dobila je kćer Mabel.

