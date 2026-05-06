Znate li da je jedan Merlinov hit nastao na psihijatriji? Tada se borio s teškom depresijom

Dino Merlin otvoreno je govorio o borbi s teškom depresijom tijekom boravka u Njemačkoj, kada je završio i na psihijatrijskom liječenju, a upravo tada nastala je njegova, danas veoma poznata pjesma.
Dino Merlin svojedobno je iskreno progovorio o jednom od najtežih razdoblja u svom životu, koje je proveo u Njemačkoj, gdje se borio s teškom depresijom i završio na psihijatrijskom liječenju.3 vijesti o kojima se priča velika tragedija Influencerici Bojani preminuo i drugi sin: ''Opet se suočavamo s nezamislivom tugom...'' privukla je poglede Zgodna Splićanka iz prvih je redova u Lisinskom slušala našeg pjevača, s kojim je burno započela vezu ekskluzivno u podcastu in magazina Iskrena ispovijest Miroslava Škore o ocu koji je preminuo s 49 godina: ''Bio je sklon alkoholu, spojio bi po nekoliko dana...''
Galerija 29 29 29 29 29
U tom izazovnom periodu, kako je otkrio, nastala je i njegova poznata pjesma "Ja potpuno trijezan umirem", čije je stihove i glazbu napisao upravo tijekom boravka u ustanovi, a koju i danas redovito izvodi na koncertima.
Pogledaji ovo Celebrity "Hrvatska odnosi pobjedu!" Izašla službena snimka Lelekica s druge probe u Beču
Dino Merlin Foto: Željko Vidinović/PR
"U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju. To ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da nisam bio ni za što", ispričao je Merlin u gostovanju na HRT-u, prisjetivši se koliko je tada bio emocionalno iscrpljen i ravnodušan.
Dino Merlin Foto: Antonio Balic / CROPIX
"Apsolutno me ništa nije zanimalo, meni je bilo isto, i život i smrt. Jednostavno sam bio kao biljka. To je bio period kada sam htio napustiti glazbu i svašta mi je tada padalo na pamet, ali sam se, eto, nekim čudom izvukao. Odlučio sam nastaviti i 2000. godine snimio sam album "Sredinom", na koji sam i danas veoma ponosan", rekao je Merlin.
Dino Merlin - 8 Foto: PR
Dino Merlin Foto: Mirko Ferlin/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput otkrila s kime se prvi put poljubila: "Majke mi mile!"
Kviz za fanove: Koliko dobro poznajete jednog od najvećih umjetnika Balkana, Dinu Merlina?
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je atraktivna voditeljica o kojoj svi bruje? Priča iza nje mnoge je iznenadila
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Što Katarina Baban radi nakon završetka U dobru i zlu? Jedna fotografija sve je otkrila
Pogledaji ovo Zanimljivosti Belieberi, ovo je kviz za vas! Sjećate li se stihova nekih od najvećih Justinovih hitova?