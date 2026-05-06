Znate li tko je roker koji je nastupio u Zagrebu? Zbog kaotične veze s Kate Moss punio je naslovnice

Pete Doherty, nekadašnji simbol kaotične britanske indie scene i frontmen The Libertinesa, te bivši dečko Kate Moss, nastupio je u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Britanski glazbenik Pete Doherty, jedna od najkontroverznijih figura britanske rock scene 2000-ih, u utorak 5. svibnja nastupio je u Zagrebu, podsjetivši publiku zašto ga mnogi i dalje smatraju jednim od najtalentiranijih autora svoje generacije.

No njegova priča nikada nije bila samo glazbena – jednako su je obilježili veliki uspjesi, ovisnosti, skandali i turbulentni ljubavni odnosi.

Rođen je 12. ožujka 1979. u Hexhamu u Engleskoj, a odrastao je u vojničkoj obitelji. Njegov otac bio je časnik britanske vojske pa se obitelj često selila, uključujući i boravak u Njemačkoj tijekom Peteova djetinjstva.

Još kao tinejdžer pokazivao je veliki interes za književnost i poeziju, što će kasnije snažno oblikovati njegov stil pisanja pjesama. Inspiraciju je pronalazio u britanskom punku, The Smithsima, Oasisu i poetskoj tradiciji engleskih kantautora.

Prijelomni trenutak dogodio se kada je upoznao Carla Barâta, s kojim je krajem 90-ih osnovao bend The Libertines. Upravo će taj sastav postati jedan od ključnih bendova britanskog indie rock preporoda ranih 2000-ih. Albumi "Up the Bracket" i "The Libertines" donijeli su im status kultnog benda, a pjesme poput "Don’t Look Back Into the Sun", "Can’t Stand Me Now", "Time for Heroes" i "What Became of the Likely Lads" postale su himne jedne generacije.

Doherty je bio poznat po karizmi, sirovim nastupima i poetskim tekstovima, ali i po kaotičnom ponašanju koje je često zasjenjivalo glazbu. Već tijekom uspona The Libertinesa počeli su ozbiljni problemi s drogama i alkoholom. Doherty je postao ovisan o heroinu i crack kokainu, što je dovelo do brojnih skandala, uhićenja i sukoba unutar benda.

Njegova ovisnost kulminirala je 2003. kada je provalio u stan Carla Barâta tijekom turneje benda te završio u zatvoru. Taj događaj ozbiljno je narušio odnos među članovima i ubrzao raspad originalne postave The Libertinesa.

Početkom 2005. Doherty započinje vezu sa supermodelom Kate Moss, što ih je pretvorilo u jedan od najpraćenijih celebrity parova tog vremena.

Njihova romansa bila je intenzivna, kaotična i puna skandala. Mediji su gotovo svakodnevno pratili njihove izlaske, svađe i probleme povezane s drogama. Poseban skandal izbio je kada su objavljene fotografije na kojima se navodno vidi Kate Moss kako konzumira kokain, što je ozbiljno ugrozilo njezinu karijeru i dovelo do gubitka velikih modnih ugovora. Iako je Kate više puta pokušavala pomoći Peteu da se liječi, njihova veza postala je previše destruktivna. Prekinuli su 2007., a Doherty je kasnije priznao da je upravo ta veza bila jedno od najturbulentnijih razdoblja njegova života.

Paralelno s raspadom The Libertinesa osnovao je bend Babyshambles, kroz koji je nastavio stvarati unatoč kaosu privatnog života. Albumi poput "Down in Albion" i "Shotter’s Nation" učvrstili su njegov status jednog od najvažnijih autora britanske alternative.

Osim bendova, razvijao je i solo karijeru, a publika ga je cijenila zbog iskrenosti, melankolije i autentičnosti koje je unosio u glazbu.

Godine ovisnosti ostavile su ozbiljne posljedice na njegovo zdravlje. Doherty je godinama otvoreno govorio o problemima s drogama, hepatitisu, dijabetesu tipa 2 i problemima s težinom.

Posljednjih godina više se puta povlačio iz javnosti pokušavajući stabilizirati život i udaljiti se od destruktivnog načina života koji ga je godinama pratio.

Nakon burnih godina Pete je pronašao stabilnost uz glazbenicu Katiju de Vidas, članicu benda Puta Madres. Par se vjenčao 2021. godine u Francuskoj, gdje danas uglavnom žive mirnijim životom daleko od londonskog kaosa i tabloida.

Danas često govori kako pokušava voditi zdraviji život, manje konzumirati alkohol i više se fokusirati na glazbu i obitelj.

Iako više nije svakodnevno na naslovnicama zbog skandala, Pete Doherty ostaje jedna od najvažnijih figura britanske indie scene. The Libertines su se posljednjih godina ponovno okupili, bend i dalje nastupa, a Doherty paralelno radi i na solo projektima.

Njegov nastup u Zagrebu još jednom je pokazao koliko publika i dalje osjeća povezanost s njegovom glazbom – bez obzira na sve kontroverze koje su obilježile njegov život.

Jer priča Petea Dohertyja nikada nije bila samo priča o skandalima, nego i o iznimnom talentu koji je uspio preživjeti vlastiti kaos.

