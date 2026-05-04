Što je uopće Met Gala? Ulaz se plaća i do 100 tisuća dolara, a za sve vrijede stroga pravila

Met Gala već desetljećima slovi kao najekskluzivniji modni događaj na svijetu, ali iza glamura i spektakularnih outfita krije se puno više od samog crvenog tepiha.

Met Gala, često nazivana i ''Oscari mode'', jedan je od najprestižnijih i najekskluzivnijih događaja na svijetu.

Održava se svake godine prvog ponedjeljka u svibnju u Metropolitan Museum of Art u New Yorku, a spaja modu, umjetnost, slavne osobe i humanitarni cilj u jedinstven spektakl.

2026. svoje izdanje ima upravo noćas po europskom vremenu.

U svojoj srži, Met Gala je humanitarna večer čiji je cilj prikupljanje sredstava za Costume Institute – modni odjel muzeja. Iako se danas povezuje s glamuroznim crvenim tepihom i ekstravagantnim modnim kombinacijama, primarna svrha događaja je financiranje izložbi i očuvanje modne baštine.

Ono što Met Galu čini posebnom jest njezina ekskluzivnost. Ulaznice su izuzetno skupe – cijena po osobi doseže oko 100.000 dolara, dok stol za deset gostiju može koštati i više od 350.000 dolara. Ipak, većina slavnih osoba ne plaća ulaznicu sama – često ih pozivaju i sponzoriraju velike modne kuće koje ih ujedno i odijevaju. No ni novac nije dovoljan: popis uzvanika osobno odobrava Anna Wintour, bivša glavna urednica Voguea, što znači da je pozivnica stvar prestiža, a ne kupovne moći.

Svake godine događaj ima određenu temu koja diktira stil odijevanja. Ove godine to je ''Fashion is Art''. Gosti – od glumaca i glazbenika do modela i dizajnera – interpretiraju temu kroz spektakularne, često avangardne modne kombinacije koje se pripremaju mjesecima unaprijed. Iza svakog pojavljivanja stoji cijeli tim stručnjaka: stilisti, dizajneri, frizeri, make-up artisti i PR stručnjaci.

Iako je crveni tepih najpoznatiji dio večeri, on je tek uvod u ono što slijedi iza zatvorenih vrata. Nakon dolaska gostiju, održava se privatna večera i ekskluzivno razgledavanje nove modne izložbe. Upravo je ta izložba razlog postojanja cijelog događaja.

Zanimljivo je i da Met Gala ima stroga pravila: zabranjena je uporaba mobitela i društvenih mreža, događaj je rezerviran za punoljetne, a raspored sjedenja pažljivo se planira. Unatoč tome, slavne osobe ponekad prekrše pravila, što dodatno doprinosi mistici događaja.

Od svog osnutka 1948. godine, kada je ulaznica koštala samo 50 dolara, Met Gala je izrasla u globalni fenomen koji svake godine privlači ogromnu pažnju medija i javnosti. Danas predstavlja spoj umjetnosti, mode, biznisa i pop kulture – događaj gdje odjeća nije samo stil, već izjava.

U konačnici, Met Gala nije samo večer glamura – to je pažljivo orkestriran događaj koji definira modne trendove, okuplja svjetsku elitu i istovremeno prikuplja milijune za umjetnost.

