Snimka Čolića iz mladih dana proširila se društvenim mrežama, bile su ovo sekunde prije kaosa

Arhivska snimka koja je ovih dana ponovno isplivala na društvenim mrežama vratila je publiku ravno u 1978. godinu, u samo srce spektakla koji je trebao obilježiti karijeru Zdravka Čolića, ali je završio u potpunom kaosu.

Gotovo pet desetljeća kasnije jedna arhivska objava izazvala je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama. Riječ je o snimci iz 1978. godine koja gledatelje vodi iza kulisa legendarnog, ali i nesretnog koncerta Zdravka Čolića na sarajevskom stadionu Koševo, te otkriva atmosferu, kaos i dramu koja se odvijala daleko od očiju desetaka tisuća obožavatelja.

Video prikazuje Čolića u zenitu slave, tijekom njegove monumentalne turneje ''Putujući zemljotres'' koja je te godine tresla cijelu Jugoslaviju. U jednoj od prvih scena pjevač se nalazi u garderobi – vidno umoran, presvlači se iz znojne srebrne košulje i, bez majice, opušteno odgovara na pitanja novinara o atmosferi na stadionu. Oko njega užurbano prolaze plesačice iz nezaobilazne prateće grupe ''Lokice''.

U idućim kadrovima vidi se kako se plesačice, predvođene Lokicom Stefanović, žale na sklisku pozornicu uzrokovanu kišom, dok se Čolić pojavljuje u novom, upečatljivom crvenom satenskom kompletu. Jedan od najzanimljivijih trenutaka snimke prikazuje ga kako sjedi na kauču u društvu velikana glazbene scene – kantautora Arsena Dedića, odjevenog u žutu kabanicu, i Spomenke Kovač. U oblaku cigaretnog dima trojac zabrinuto raspravlja o vremenskim neprilikama koje su ozbiljno ugrozile koncert.

Podsjetimo, koncert na Koševu održan 8. rujna 1978. trebao je biti vrhunac Čolićeve turneje, no ostao je upamćen kao spektakl koji nikada nije doživio svoj puni završetak. Jaka kiša prekinula je nastup, a postojala je i realna opasnost za izvođače, kao i za iznimno skupu opremu koja je, prema nekim tvrdnjama, bila posuđena od legendarnog benda Pink Floyd. Spektakl je na kraju morao biti otkazan, na veliko razočaranje publike.

Danas, gotovo 50 godina kasnije, snimka je probudila snažne emocije. Komentari su puni nostalgije i divljenja.

''Bože, koliko je bio lijep. Mislim da ne postoji žena koja nije bila zaljubljena u njega'', ''Zdravko ulazi i svima od reda pruža ruku i upoznaje se... Čovjek je toliko velika zvijezda, ali 'na zemlji''', ''Smiješni su mi oni koji neke nove fićfiriće usporede sa Čolom''.

Posebnu pažnju privukao je i komentar Kristine Kovač, koja je otkrila kako je njezina majka Spomenka – žena s kovrčavom kosom iz snimke – autorica teksta za bezvremenski hit ''Ti si mi u krvi''.

