Osvanula je najnovija fotografija Maje Blagdan, 30 godina nakon Eurosonga!

Nekad je punila dvorane i ostvarila jedan od najvećih hrvatskih eurovizijskih uspjeha, a danas živi daleko od reflektora.

Bila je jedna od najvećih zvijezda domaće glazbene scene devedesetih, žena čiji je glas obilježio jednu eru, a onda je gotovo preko noći nestala.

Maja Blagdan rođena je u Splitu, a glazbom se počela baviti još kao tinejdžerica. Prve ozbiljnije korake napravila je kao članica grupe Stijene, no pravi uzlet dolazi početkom 90-ih, kada započinje solokarijeru.

Već 1993. osvaja Porin za najboljeg novog izvođača, a niz uspješnih albuma i hitova brzo je lansira u sam vrh domaće scene.

Kruna karijere stiže 1996. godine – pobjedom na Dori s pjesmom "Sveta ljubav" i odlaskom na Eurosong, gdje osvaja visoko četvrto mjesto, jedan od najboljih hrvatskih rezultata u povijesti natjecanja.

U tom trenutku činilo se da joj je svijet otvoren. Ipak, početkom 2000-ih, kada je njezina karijera i dalje bila na visokoj razini, Maja donosi odluku koja je iznenadila mnoge – povlači se iz javnosti.

Dok su kolege punili dvorane i gradili karijere, ona se okrenula potpuno drugačijem životu.

"Malo sam služila narodu, a sada Bogu... Prije više od deset godina imala sam priliku zapjevati na seminaru duhovne obnove. Nakon toga ostala sam u tome i sav moj glazbeni izričaj pretočio se u duhovnu glazbu. To traje i dandanas. U međuvremenu sam nastupala sa svojim bendom i duhovnom glazbom, mediji to ne prate, a ni ja nisam imala potrebe o tome pričati. To jesam li došla, pošla ili vratila se, ne volim razmišljati na taj način, život nosi svoje", ispričala je Maja prije tri godine u Special Happy Showu kada je promovirala svoju novu kompilaciju.

"Za mene je vjera jedan sjajni, veliki putokaz koji me vodi kroz život, nešto čemu se uvijek okrećem, nešto na čemu želim izgraditi svoj život, rad i sve svoje odnose. Više od deset godina sam na jedan sveobuhvatan način u vjeri, na duhovnim seminarima, misama i duboko u toj stvarnosti. Drago mi je da sam pronašla balans i unutarnji mir koji nam je svima potreban", istaknula je te dodala kako je na prvi duhovni seminar stigla spontano te su je pozvali da otpjeva pjesmu, nakon čega je pronašla svoj poziv u duhovnoj glazbi.

Godinama je Maja Blagdan svjesno birala privatnost. Rijetko se pojavljivala u medijima, a svaki njezin izlazak u javnost izazivao je interes i nostalgiju.

Posljednjih godina tek povremeno bi se pojavila na događanjima poput Porina, dok je njezin glazbeni fokus ostao na duhovnom izričaju, koji, kako sama kaže, ispunjava njezin život.

Ovih dana Maja je ponovno u središtu pažnje zahvaljujući novoj fotografiji koja je osvanula na Facebooku i pokazala kako danas izgleda, gotovo 30 godina nakon eurovizijskog uspjeha. Objavio ju je vrhunski opatijski vokalist David Danijel.

Fotografija je izazvala val komentara, ali i podsjetila na činjenicu da je njezin odlazak sa scene bio jedan od najneočekivanijih u domaćoj glazbenoj povijesti.

Maja će ovog svibnja napuniti 58 godina.

