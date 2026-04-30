Gdje je danas lijepa Asi? Njezin privatni život punio je naslovnice

Tuba Büyüküstün, zvijezda serije "Asi", od regionalne TV miljenice izgradila je uspješnu međunarodnu karijeru uz zapažene uloge i život pod stalnim interesom javnosti.

Turske sapunice danas su neizostavan dio repertoara malih ekrana, a kroz proteklih 15 godina neke od njih i dalje su ostale u sjećanju brojnih Hrvata. Jedna od njih bila je i "Asi", koja je pratila ljubavnu priču Asi i Demira te borbe njihovih obitelji.

Glavnu junakinju Asiye, koju su svi zvali Asi, tumačila je Tuba Büyüküstün, jedno je od najprepoznatljivijih lica turskih serija koje su osvojile hrvatsku publiku. Upravo ova serija lansirala ju je među omiljene glumice na ovim prostorima.

Rođena 1982. godine u Istanbulu, Tuba je odrasla u umjetnički orijentiranom okruženju, a diplomirala je scenografiju i kostimografiju na prestižnom Sveučilištu Mimar Sinan. Iako joj gluma nije bila primarni plan, ubrzo se našla pred kamerama i vrlo brzo privukla pažnju svojom karizmom i prirodnim talentom.

Prve značajnije uloge ostvarila je početkom 2000-ih, no pravi proboj dolazi sa serijama poput "Çemberimde Gül Oya" i "Ihlamurlar Altında". Ipak, upravo je uloga u seriji Asi učinila globalno poznatom – emotivna priča i snažna kemija s kolegom Muratom Yıldırımom donijele su joj ogromnu popularnost i izvan Turske. Tijekom karijere nastavila je nizati uspjehe kroz projekte poput "20 Dakika", "Kara Para Aşk" i "Cesur ve Güzel", potvrdivši status jedne od najcjenjenijih turskih glumica.

Posljednjih godina napravila je važan iskorak prema međunarodnoj publici kroz suradnju s Netflixom. Posebno se istaknula u seriji "Rise of Empires: Ottoman", gdje je utjelovila srpsku plemkinju Maru Branković, pokazujući još jednom svoju glumačku širinu i sposobnost transformacije u povijesne likove.

U privatnom životu Tuba je često bila pod povećalom javnosti. Njezin brak s kolegom Onurom Saylakom, s kojim ima blizanke, završio je razvodom, a kasnije veze i navodni odnosi često su punili medijske stupce.

Povremeni skandali i nagađanja o privatnom životu, poput sumnje u očinstvo njezine djece ili moguće nevjere, dodatno su pojačali interes javnosti, no ona se rijetko javno osvrće na takve priče, fokusirajući se na karijeru i majčinstvo.

Danas Tuba Büyüküstün i dalje aktivno radi, ali i pažljivo bira projekte. Osim glume, angažirana je i u humanitarnom radu te surađuje s međunarodnim organizacijama poput UNICEF-a. Iako je prošla put od regionalne TV zvijezde do globalno prepoznatog imena, za mnoge u Hrvatskoj ona će uvijek ostati nezaboravna Asi – lik koji je obilježio jednu eru televizije.

