Od Stinga do Mansona: Hrvatska na ljeto postaje glazbena pozornica svijeta

Pred nama je rekordno koncertno ljeto. U Hrvatsku stiže više od 30 svjetskih zvijezda. Pozornice od pulske i zagrebačke arene do tvrđave svetog Mihovila u Šibeniku, Hrvatsku pretvaraju u poželjnu koncetnu destinaciju.

Nastupom u zagrebačkoj areni Eros Ramazzotti otvorio je koncertnu sezonu za pamćenje.

Od globalnih pop zvijezda do rock legendi; do kraja ljeta stiže nam više od 30 svjetskih imena.

"Pokazatelji prvi i broja koncerata i naknada koje se prikupe pokazuju da je ova godina još bolja od prošle koja je bila rekordna", izjavio je Milan Majerović Stilinović, komunikacijski konzultant HDS-ZAMP. "Da, Hrvatska je postala mala regionalna sjajna sila za odabrati dobar koncert."

Zagreb će ugostiti provokativnog Marilyna Mansona. Robert Plant nastupit će u Šibeniku, a Stinga ćemo vidjeti čak dva puta, u Zagrebu i Puli.

"Stinga sam već gledala i mogla bih opet on mi je jedan od boljih koncerata na kojima sam bila", izjavila je Sisčanka Gala, dok je Zagrepčanka Dora poručila: "Tom Odell u Puli na njega bi voljela ići i Coldplay nešto se špekuliralo da bi mogli doći u Europu tako da to definitivno."

Vraćaju nam se Lenny Kravitz i Nick Cave, a živjet ćemo i "la vida loca" uz Rickyja Martina.

Ricky Martin

"Imamo taj neki ljetni ambijent, pulsku Arenu gdje će sigurno i ta energija sunca i mora pridonijeti toj atmosferi koja je dosta latino pogotovo sad kada je taj trend latino glazbe nekako u zamahu", Marita Čatić, glasnogovornica organizatora koncerata.

Publika već nabavlja ulaznice iako su i one, u skladu s općim trendovima, ove godine skuplje nego ikad.

"Dva puta 60, ne 70 i nešto eura, ali to je onaj gornji neki balkon malo iza nismo baš u prvim redovima", otkrio je Karlovčanin Hrvoje, na što je Yvonne iz Zagreba nadodala: "Svaki užitak ima svoju cijenu realno gledano."

Lenny Kravitz

Nick Cave

"Slušajte, ne idemo na svaki. Nama je jedna velika manjkavost što mi u Splitu ne možemo na koncert, onda vam to nije samo cijena ulaznica. To vam je cijena puta spavanja itd, ali jedan do dva puta godišnje snađemo se", poručila je Splićanka Leonida.

Organizatori zadovoljni potražnjom. Porast cijena pravdaju logistikom i visokom produkcijom.

"Gdje je zaista ta cijena relevantna onome što će publika moći doživjeti u odnosu na možda neke domaće koncerte i domaće produkcije", riječi su Čatić.

Lenny Kravitz

Pravi mamac za svjetske zvijezde su povijesne lokacije poput svetog Mihovila u Šibeniku i Arene u Puli.

"Čak i ljudima velikim zvijezdama koji su nastupali po cijelom svijetu njih impresionira i zanimljivo im je nastupiti na takvom nekakvom mjestu", priznao je Majerović Stilinović.

Idući veliki glazbeni spektakl očekuje nas 14. lipnja. Na zagrebački velesajam stižu kalifornijski punk velikani The Offspring.

