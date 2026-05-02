Ova mlada djevojka kći je žene koja je imala tragičan kraj, a oko nje se vodila velika bitka

Dannielynn Birkhead, kći pokojne Anne Nicole Smith, privukla je pažnju na Kentucky Derbyju, na kojem je došla s ocem Larryjem.

Na prvi pogled mnogi je možda ne bi odmah prepoznali, no iza upečatljivog modnog izdanja na Kentucky Derbyju krije se dobro poznato ime – Dannielynn Birkhead, kći pokojne Anne Nicole Smith.

Danas 19-godišnjakinja, sve više privlači pažnju javnosti, a svojim pojavljivanjem na jednom od najpoznatijih društvenih događaja u SAD-u jasno je dala do znanja da polako izlazi iz majčine sjene i gradi vlastiti identitet.

Na zabavi uoči Derbyja pojavila se u gotičkoj haljini s korzetom i upečatljivom frizurom u platinastim tonovima s crnim vrhovima, pokazujući hrabar odmak od očekivanja da se modno oslanja na nasljeđe svoje majke.

Njezina majka, Anna Nicole Smith, bila je jedna od najpoznatijih američkih manekenki i medijskih ličnosti, čiji je život obilježen slavom, ali i brojnim kontroverzama. Tragično je preminula 2007. godine od slučajnog predoziranja lijekovima, postpomognutom depresijom zbog smrti sina Daniela, kada je Dannielynn imala svega pet mjeseci.

Nakon njezine smrti uslijedila je sudska borba za utvrđivanje očinstva koja je privukla veliku pažnju javnosti, pogotovo jer je tada petomjesečna beba bila nasljednica vrijedne imovine.

Na kraju je sud utvrdio da je fotograf Larry Birkhead njezin biološki otac, a on je dobio skrbništvo te od tada sam odgaja kćer, nastojeći joj omogućiti što normalnije djetinjstvo, daleko od pretjerane medijske pažnje.

Unatoč teškom početku života, Dannielynn je odrastala u relativnoj privatnosti, a otac je uvijek naglašavao važnost obrazovanja i stabilnog okruženja.

"Proveo sam svoje vrijeme pomalo pretjerujući kako bih nadoknadio činjenicu da Dannielynn nema majku", rekao je Birkhead u podcastu Dumb Blonde. "Trudim se svaki dan učiniti što više i uložiti svu svoju energiju u sve, nadajući se da će jednog dana moći reći da cijeni ono što sam učinio."

Danas je mlada žena koja će najesen krenuti na koledž, nakon što je pauzirala godinu dana, a kako je jednom priznao njezin otac, zainteresirana je i da započne karijeru modela, kao i pokojna majka, nakon što je dugo godina to kategorički odbijala. Ipak, nije pobjegla od sjene svoje majke jer je svojim izgledom mnoge podsjećala na nju.

Kentucky Derby za nju je postao više od društvenog događaja – to je i prilika da oda počast majci, čije je haljine ranijih godina nosila na tom događaju, ali i da pokaže koliko je izrasla u samostalnu osobu s vlastitim stilom i stavom.

