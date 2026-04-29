Znate li da nekad strogi član žirija MasterChefa uopće nije chef?

Jedan od najneobičnijih i najzapamćenijih članova žirija iz prvih sezona MasterChefa Hrvatska ostavio je snažan dojam na gledatelje, a mnogi nisu ni znali da uopće nije chef.

Ako ste pratili prve sezone MasterChefa Hrvatska, sigurno se sjećate Radovana Marčića, člana žirija koji je svojim komentarima često bio oštar, ali i nevjerojatno precizan.

Nije bio tipični televizijski chef, no upravo ga je to izdvajalo od ostalih.

Za razliku od klasičnih kuhara, Marčić nikada nije gradio karijeru iza restoranskog štednjaka. Po struci je redatelj, scenarist i producent, ali je tijekom godina postao jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske gastronomije. Njegovo pravo područje djelovanja je gastrokritika – analizira restorane, jelovnike i kulinarske trendove, često bez zadrške.

Upravo zbog tog znanja i stava dobio je mjesto u žiriju MasterChefa, gdje je gledateljima ponudio drugačiju perspektivu hrane, onu koja nadilazi samo kuhanje i ulazi u kulturu, tradiciju i identitet kuhinje.

72-godišnji Radovan Marčić danas je i dalje aktivan u gastronomiji, ali iza kulisa. Bavi se savjetovanjem restorana i sudjeluje u projektima koji promoviraju autentičnu hrvatsku kuhinju. Posebno naglašava važnost domaćih namirnica i mediteranske tradicije, koju smatra jednim od najvećih aduta hrvatske gastronomije.

Osim toga, i dalje piše i sudjeluje u raznim medijskim i kulturnim projektima, a poznat je i po tome što otvoreno kritizira stanje u ugostiteljstvu, što mu je donijelo reputaciju jednog od najiskrenijih glasova na sceni.

Prošle godine progovorio je o velikom gubitku kilograma.

''Oduvijek sam ljubitelj kvalitetnih kremastih kolača, izrađenih od ‘pravih‘ sastojaka pa bih od naših slastičarnica uvijek izdvojio zagrebački ''Orijent''. Ali sad mi je tako kako je. Priuštim si tu i tamo nešto slatko, sagriješim, popijem malo vina na druženjima, i što sad? Jer generalno sam jako sretan ovim gubitkom; sa 136 kilograma pao sam na manje od sto'', ispričao je gastro znalac za Gloriju.

''Jedno jutro sam ustao i jednostavno odlučio smršaviti. Nije bilo lako, jer nije mi ovo prvi pokušaj. Godinama prije hodao sam po rubu između želje, žudnje, profesionalnih obveza s obzirom na to da sam radio recenzije restorana, i osjećaja da budem poletniji, optimističniji, zdraviji, lakši, mršaviji i mlađi'', rekao je.

Radovan je u braku sa suprugom Danicom Dedijer koju je upoznao 1977., a par zajedno ima sina Jerka koji je po zanimanju glumac.

