Tijekom osamdesetih gledali smo je u najvećim hitovima: Zamijenila je slavu za život daleko od reflektora

Joan Cusack, sestra Johna Cusacka i zvijezda filmova poput "Working Girl" i "Škole rocka" te serije "Besramnici", vratila se u javnost nakon 11 godina izbivanja kako bi promovirala "Priču o igračkama 5".

Dok su se posljednjih tjedana oči filmskih obožavatelja okrenule prema premijeri filma "Priča o igračkama 5", mnogi su se iznenadili kada su na crvenom tepihu ugledali Joan Cusack.

Slavna glumica, koju pamtimo iz brojnih hitova 80-ih i 90-ih godina, pojavila se u javnosti prvi put nakon čak 11 godina izbivanja s holivudskih događanja. Njezin povratak izazvao je veliko zanimanje jer je riječ o jednoj od najprepoznatljivijih karakternih glumica svoje generacije, koja je svjesno odlučila zamijeniti hollywoodski glamur mirnijim obiteljskim životom u Chicagu.

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Joan Cusack - 4 Foto: Profimedia

Joan Cusack - 2 Foto: Profimedia

Joan Mary Cusack rođena je 1962. godine u New Yorku, a odrasla je u Evanstonu pokraj Chicaga. Dolazi iz obitelji koja je bila usko povezana s umjetnošću. Njezin otac Dick Cusack bio je glumac i filmaš, dok je majka Nancy Cusack radila kao profesorica matematike i društvena aktivistica. Gluma je bila sastavni dio obiteljskog života, a uz Joan su se istim putem kasnije zaputili i njezina sestra Ann te brat John Cusack, koji će postati jedna od najvećih zvijezda Hollywooda.

Joan i John tijekom karijere često su surađivali te su zajedno glumili u nizu filmova, među kojima su "Sixteen Candles", "Say Anything", "High Fidelity" i "Grosse Pointe Blank". Upravo je njihov odnos godinama bio jedan od najpoznatijih bratsko-sestrinskih tandema u američkoj filmskoj industriji.

Joan Cusack - 6 Foto: Profimedia

Nakon studija engleskog jezika na Sveučilištu Wisconsin-Madison, Joan se ozbiljnije posvetila glumi. Tijekom 80-ih godina počela je dobivati sve zapaženije uloge, a široj publici postala je poznata nakon nastupa u filmu "Working Girl" iz 1988. godine, za koji je zaradila prvu nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu.

Drugu nominaciju dobila je gotovo deset godina kasnije zahvaljujući filmu "In & Out", čime je potvrdila status jedne od najcjenjenijih komičnih glumica Hollywooda.

Joan Cusack - 7 Foto: Profimedia

Joan Cusack - 1 Foto: Profimedia

Tijekom karijere ostvarila je niz nezaboravnih uloga u filmovima kao što su "Addams Family Values", "Runaway Bride", "Arlington Road", "School of Rock", "Confessions of a Shopaholic" i "The Perks of Being a Wallflower". Posebno je ostala zapamćena po osebujnim, pomalo ekscentričnim likovima koji su joj donijeli prepoznatljiv status u Hollywoodu.

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Iako iza sebe ima desetke filmskih i televizijskih projekata, mlađe generacije najviše je povezuju s kaubojkom Jessie iz serijala "Priča o igračkama". Glas tom liku prvi je put posudila 1999. godine u filmu "Toy Story 2", a zatim se vraćala u svakom nastavku franšize. Sama je priznala kako nije očekivala da će lik Jessie postati toliko popularan i trajati više od dva desetljeća.

Joan Cusack - 6 Foto: Profimedia

Joan Cusack - 3 Foto: Profimedia

U novom nastavku upravo je Jessie jedna od središnjih junakinja priče, koja se ovoga puta suočava s izazovima modernog doba i tehnologije.

Velik uspjeh ostvarila je i na televiziji. Od 2011. do 2015. godine glumila je Sheilu Jackson u popularnoj seriji "Shameless" (Besramnici), gdje je svojim neobičnim i emotivnim likom osvojila publiku i kritiku. Za tu je ulogu osvojila nagradu Emmy te zaradila niz nominacija tijekom pet sezona prikazivanja.

Za razliku od brojnih kolega, Joan nikada nije previše uživala u holivudskom načinu života. Od 1996. godine u braku je s odvjetnikom Richardom Burkeom, s kojim ima dvojicu sinova, Dylana i Milesa. Obitelj već godinama živi u Chicagu, gdje je glumica pronašla život kakav je oduvijek željela.

Joan Cusack - 1 Foto: Profimedia

Joan Cusack - 5 Foto: Profimedia

Joan Cusack - 4 Foto: Profimedia

Osim glume, posvetila se i vlastitom poslu. Vlasnica je trgovine Judy Maxwell Home, specijalizirane za dekoracije i poklone, koju vodi još od 2011. godine.

Iako su mnogi nagađali da se umorila od glume ili da više nije dobivala velike uloge, Joan je ovih dana prvi put otvoreno objasnila svoj nestanak iz javnosti.

"Divno je živjeti svoj život, odgajati djecu, biti u Chicagu i biti normalna osoba", rekla je glumica te priznala da joj je upravo taj običan život bio "neprocjenjiv".

Joan Cusack - 2 Foto: Profimedia

Joan Cusack - 3 Foto: Profimedia

Posljednjih godina svjesno je birala manje projekata kako bi više vremena provodila s obitelji i izvan medijske pozornosti.

Nakon više od desetljeća izbivanja s velikih premijera, Cusack se ponovno pojavila na crvenom tepihu upravo zbog filma "Priča o igračkama 5". Iako ne planira potpuni povratak hollywoodskom načinu života, njezino pojavljivanje razveselilo je brojne obožavatelje koji je smatraju jednom od najtalentiranijih i najposebnijih glumica svoje generacije.

Sudeći prema reakcijama publike, Joan Cusack nije zaboravljena ni nakon 11 godina izbivanja – naprotiv, njezin povratak pokazao je koliko je trag ostavila u filmskoj industriji.

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