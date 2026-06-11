Živjeli su kao brat i sestra: Hollywoodski par godinama je intrigirao javnost svojim neobičnim odnosom

Charles Laughton ostao je upamćen kao jedan od najvećih glumaca zlatnog doba Hollywooda, dok je iza kulisa živio u dugogodišnjem braku s Elsom Lanchester skrivajući veliku tajnu.

Malo je glumaca u povijesti Hollywooda ostavilo tako snažan trag kao Charles Laughton. Britanski glumac osebujnog izgleda i golemog talenta tijekom karijere utjelovio je neke od najpamtljivijih likova zlatnog doba filma, osvojio Oscara i stekao status jedne od najvećih glumačkih zvijezda 20. stoljeća.

Ipak, iza reflektora skrivao je život obilježen unutarnjim borbama, nesigurnostima i tajnom koju je desetljećima morao čuvati od javnosti.

Galerija 5 5 5 5 5

Charles Laughton - 6 Foto: Profimedia

Charles Laughton rođen je 1. srpnja 1899. u gradiću Scarboroughu na sjeveroistoku Engleske. Njegovi roditelji vodili su obiteljski hotel, a mladi Charles odrastao je okružen gostima iz svih slojeva društva, promatrajući ljude i njihove karaktere, što će mu kasnije pomoći u glumačkom radu.

Nakon školovanja služio je u britanskoj vojsci tijekom Prvog svjetskog rata. Ratno iskustvo ostavilo je dubok trag na njega, a tek nakon povratka odlučio je slijediti svoju najveću strast – glumu.

Charles Laughton - 5 Foto: Profimedia

Laughton nije bio tipičan holivudski ljepotan. Upravo suprotno, često je smatrao da ga izgled sputava. Ipak, upisao je prestižnu Kraljevsku akademiju dramskih umjetnosti (RADA) u Londonu i vrlo brzo privukao pažnju kazališne publike.

Tijekom 1920-ih izgradio je ugled na londonskim pozornicama, a početkom 1930-ih uslijedio je proboj na filmsko platno.

Svjetsku slavu stekao je 1933. godine kada je utjelovio engleskog kralja Henrika VIII. u filmu "The Private Life of Henry VIII". Njegova interpretacija bila je toliko impresivna da je osvojio Oscara za najboljeg glumca, postavši prvi britanski glumac kojem je to pošlo za rukom.

Charles Laughton - 4 Foto: Profimedia

Nakon toga uslijedile su uloge koje su ga zauvijek upisale u povijest filma.

Publika ga pamti kao kapetana Bligha u klasiku "Mutiny on the Bounty", Javerta u "Jadnicima", Quasimoda u filmu "Zvonar crkve Notre-Dame", ali i po ulozi rimskog cara Nerona u spektaklu "The Sign of the Cross".

Jednom od svojih najboljih izvedbi smatra se i nastup u filmu "Witness for the Prosecution" iz 1957., koji je režirao Billy Wilder.

Charles Laughton - 2 Foto: Profimedia

Godine 1929. oženio se britanskom glumicom Elsom Lanchester, koju publika danas najviše pamti po ulozi Nevjeste Frankensteina. Njihov brak trajao je sve do njegove smrti i često se smatra jednim od najneobičnijih odnosa u povijesti Hollywooda.

Iako nisu imali djece, ostali su iznimno bliski i pružali si veliku podršku tijekom karijera.

Tek desetljećima kasnije javnost je otvoreno počela govoriti o činjenici da je Laughton bio homoseksualac ili biseksualac, što je u tadašnjem Hollywoodu bilo gotovo nemoguće javno priznati.

Charles Laughton - 3 Foto: Profimedia

Kako je Lanchester jednom otkrila, njihov brak je bio samo paravan za njegovu homoseksualnost, dodavši kako su imali dogovor da može imati svoje "prijatelje", a ona svoje i tog dogovora su se držali, te živjeli kao brat i sestra.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se između dvije vojno-redarstvene akcije

"Pričao mi je o svojoj homoseksualnosti i samo je počeo plakati. Rekao mi je da radi stvari koje idu protiv Boga. Ja sam tada imao jedva 24 godine i nekako nisam mogao razumjeti što mi govori. Rekao sam mu: 'Charlese, kakve veze ima što si. To si što si, nisi učinio nikakav zločin', a on mi je odgovorio da jes počinio veliki grijeh i nije prihvaćao moju utjehu. Jako sam ga volio i želio mu pomoći. Elsa mi je kasnije rekla da je imao noćne more i da se budio usred noći i plakao jer je počinio grijeh", ispričao je Larry Adler, blizak prijatelj i kolega Laughtona.

Charles Laughton - 8 Foto: Profimedia

Unatoč tome, ostali su zajedno do kraja života. Mnogi biografi ističu kako je njihov odnos bio temeljen na dubokom prijateljstvu, razumijevanju i međusobnom poštovanju.

Iako je prvenstveno bio glumac, Laughton se okušao i kao redatelj. Godine 1955. režirao je film "The Night of the Hunter" s Robertom Mitchumom u glavnoj ulozi.

Charles Laughton - 7 Foto: Profimedia

Film je u vrijeme izlaska doživio mlak prijem, no danas se smatra jednim od najvećih klasika američke kinematografije i jednim od najboljih filmova svih vremena. Zanimljivo je da je upravo to ostao jedini film koji je režirao.

Tijekom posljednjih godina života sve se više povlačio iz javnosti zbog zdravstvenih problema. Patio je od bolesti kralježnice i raka, a fizički napori postajali su mu sve teži. Unatoč tome nastavio je raditi gotovo do samog kraja.

Charles Laughton - 1 Foto: Profimedia

Preminuo je 15. prosinca 1962. godine u Los Angelesu sa 63 godine.

Iza sebe je ostavio karijeru koja i danas inspirira glumce diljem svijeta. Iako nikada nije odgovarao tadašnjim holivudskim standardima ljepote, Charles Laughton dokazao je da istinska zvijezda postaješ talentom, karizmom i sposobnošću da svakom liku podariš dušu.

Više od šest desetljeća nakon njegove smrti njegovi filmovi i dalje se gledaju, a njegovo ime ostaje sinonim za jednu od najvećih glumačkih veličina zlatnog doba Hollywooda.

Charles Laughton - 9 Foto: Profimedia

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Isplivale su rijetke fotografije princeze Diane kakvu svijet gotovo nikada nije upoznao

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Sjećate li se stroge majke iz Titanica? S Clintom Eastwoodom dobila je kćer, a danas izgleda ovako

Pogledaji ovo Celebrity Uhićena turska glumica koju obožava hrvatska publika! Našla se usred velike policijske akcije

Pogledaji ovo Nekad i sad Povukla se iz Hollywooda i izgubila 45 kilograma: Ovo je priča jedne od najtraženijih glumica!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.